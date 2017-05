“A consoada”, um belo soneto de Wladimir Saldanha para ser lido no Dia das Mães

“A consoada” foi publicado na segunda parte do livro Natal de Herodes, do poeta baiano Wladimir Saldanha, lançado pela editora Mondrongo, de Itabuna (BA), em 31 de março deste ano. É dedicado à estudiosa de literatura russa, poetisa e mãe Lorena Miranda Cutlak (autora do livro de poesias O Corpo Nulo, lançado em 2015 pela mesma Mondrongo).

Apreciem!

A consoada



Para Lorena Miranda Cutlak

O menino põe tudo na boca:

põe na boca o fio de feno,

põe na boca o grão de incenso,

ouro e mirra põe na boca,

Mal nasceu, deixa a mãe louca!

Não pode ser já venha dente

coçando na gengiva, crente

da Palavra que dirá tal boca…

Será engraçado contar-lhe num

dia sagrado, dia de jejum,

como a criança era esfomeada:

como quase comeu, bicho, o feno;

humano, o ouro; místico, o incenso

e a mirra; e quão total, a consoada.