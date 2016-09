Com elenco formado apenas por mulheres, “Infinito Vazio” estreia turnê em Goiás

Reformulado, e com protagonismo feminino, o espetáculo circulará por cidades de Goiás, Minas Gerais e DF, iniciando por Formosa, no próximo dia 23

Depois do reconhecimento obtido com o Prêmio SESC de Teatro 2013, o espetáculo poético-musical “Infinito Vazio” entra novamente em circulação. A estreia da turnê será em Goiás, Formosa e Pirenópolis, seguindo por uma cidade mineira, Unaí, e chegando ao término em duas cidades do Distrito Federal (DF), Ceilândia e Samambaia. Dessa vez, o espetáculo traz elenco formado apenas por mulheres.

Formosa abrirá os trabalhos na sexta, 23. No sábado, 24, outras duas apresentações serão feitas no Theatro de Pirenópolis. Já no sábado, 29, será a vez de Unaí. No DF, a peça chega na quinta e sexta, 1º e 2º de outubro, em Samambaia, às 20h.

A censura é 14 anos e a entrada é franca.