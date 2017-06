Cinco poemas de Nietzsche traduzidos para o português

O filósofo alemão é conhecido, dentre outras coisas, por seu aprazível estilo de escrita ensaística. Conhecer e estudar a poesia produzida por ele pode nos oferecer mais elementos para a compreensão tanto de sua estilística quanto do seu sistema de pensamento

Wagner Schadeck

Especial para o Jornal Opção

Friedrich Wilhelm Nietzsche, nascido em Röcken, a 15 de outubro de 1844, e morto em Weimar, a 25 de agosto de 1900, foi um filósofo, filólogo, poeta e compositor alemão. Polemista, é sem dúvida um dos pensadores mais estudados na contemporaneidade. O conhecimento de sua música e poética, entretanto, é fundamental para a mais ampla compreensão de sua obra.

Publicou “Humano, Demasiado Humano, um Livro para Espíritos Livres” – “Menschliches, Allzumenschliches, Ein Buch für freie Geister” (1886); A Gaia Ciência – “Die fröhliche Wissenschaft” (1882); “Assim Falou Zaratustra, um Livro para Todos e para Ninguém” – “Also Sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen” (1885), entre outros.

Ecce Homo

Ja! Ich weiß, woher ich stamme!

Ungesättigt gleich der Flamme

glühe und verzehr’ ich mich.

Licht wird alles, was ich fasse,

Kohle alles, was ich lasse:

Flamme bin ich sicherlich!

Ecce Homo

Sim, minha origem me orgulha!

Insaciável fagulha,

No incêndio extingo-me logo;

Levo tudo à combustão;

Quando o abandono – é carvão:

É certo então que sou fogo!

28.

So sprach ein Weib voll Schüchternheit

Zu mir im Morgenschein:

“Bist schon du selig vor Nüchternheit

Wie selig wirst du – trunken sein!”

28.

Uma moçoila pudica

Me disse ao amanhecer:

– Se já está assim sem beber;

Bêbado, como não fica?

55.

Das realistiche maler

»Treu die Natur und ganz!« – Wie fängt ers an:

Wann wäre je Natur im Bilde abgetan?

Unendlich ist das kleinste Stück der Welt! –

Er malt zuletzt davon, was ihm gefällt.

Und was gefällt ihm? Was er malen kann!

55.

O pintor realista

“Fiel à natureza”. – Mas

Como a conter em quadros tais?

Com o mundo infindo, é conjugada.

O artista pinta o que lhe agrada…

E o que ele pinta? O que é capaz!

Venice

An der Brücke stand

jüngst ich in brauner Nacht.

Fernher kam Gesang:

goldener Tropfen quoll’s

über die zitternde Fläche weg.

Gondeln, Lichter, Musik –

trunken schwamm’s in die Dämmrung hinaus…

Meine Seele, ein Saitenspiel,

sang sich, unsichtbar berührt,

heimlich ein Gondellied dazu,

zitternd vor bunter Seligkeit.

– Hörte Jemand ihr zu?…

Veneza

Estando à ponte,

Eu cismava na noite escura.

E além ouvi uma canção:

Na superfície das águas

Gotas de ouro ondulantes

Resplandeciam circulando.

Gôndolas, luzes, música –

Sorvidas pelo crepúsculo…

E como o acorde de uma lira,

Tocada por mão invisível,

Minha alma canta a si mesma,

Uma canção de gondoleiro,

Ondulante e melancólica.

– Quem a ouvira?

Vereinsamt

Die Krähen schrein

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:

Bald wird es schnein. –

Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat!

Nun stehst du starr,

Schaust rückwärts, ach! wie lange schon!

Was bist Du Narr

Vor Winters in die Welt entflohn?

Die Welt – ein Tor

Zu tausend Wüsten stumm und kalt!

Wer das verlor,

Was du verlorst, macht nirgends halt.

Nun stehst du bleich,

Zur Winter-Wanderschaft verflucht,

Dem Rauche gleich,

Der stets nach kältern Himmeln sucht.

Flieg, Vogel, schnarr

Dein Lied im Wüstenvogel-Ton! –

Versteck, du Narr,

Dein blutend Herz in Eis und Hohn!

Die Krähen schrein

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt:

Bald wird es schnein. –

Weh dem, der keine Heimat hat.

Solidão

Vão corvos crocitando

Para a cidade em voo circular:

Logo estará nevando –

E bem-aventurado quem tem lar!

Altivo, olhando outrora

Teu passado não volta num segundo!

Quem és – um louco que ora

Antes do inverno fugirá do mundo?

O mundo – uma saída

Aberta para um ermo horrendo e agreste.

Não pode achar guarida

Aquele que perdera o que perdeste.

Com palor de desgraça,

A viagem hibernal tens desdenhado,

Semelhante à fumaça

Evolando para o orbe regelado.

Entoa, ave, teu canto

De pássaro no seu errante anelo! –

Louco, escondes, no entanto,

Teu coração sangrando em pasmo e gelo.

Vão corvos crocitando

Para a cidade em voo circular:

Logo estará nevando –

E bem-aventurado quem tem lar!

Wagner Schadeck é poeta e tradutor.