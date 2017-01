Carne Doce lança novo e talvez o mais sublime de seus clipes

Carne Doce, uma das melhores bandas goianas dos últimos tempos, lançou um novo clipe nesta quarta, 18. Trata-se de “Sublime”, música do álbum lançado no fim do ano passado, “Princesa”. A música, que é umas das mais serenas do álbum, ganhou o talvez mais sublime clipe da banda.

No clipe, aparecem Salma Jô e Macloys Aquino, casal que deu origem à banda. Debaixo de um chuveiro, os dois interpretam a música, que fala justamente sobre um relacionamento. E tudo acontece de maneira muito formidável.

A banda divulgou o clipe em sua página no Facebook, agradecendo à equipe: “ÊI-LO; essa coisa linda que é esse clipe, desde que o Benedito Ferreira nos mostrou a ideia já gostamos. Bene, nosso diretor, Larry Sullivan, Carol Breviglieri e Micael Vieira Bispo, com produção do Estúdio BÃO, os nossos agradecimentos a vocês que souberam traduzir tão bem nossa canção mais gracinha!”

Veja: