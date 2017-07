Invasão feminina na música sertaneja. Marília Mendonça, Maiara e Maraísa estão na linha de frente

Marília Mendonça, uma das compositoras que mais arrecadam direitos autorais, é talentosa. Maiara e Maraísa mostram que cantar e compor bem não têm a ver com estética

Das Irmãs Galvão e Inezita Barroso a Roberta Miranda e Paula Fernandes, a presença feminina no sertanejo sempre se deu de forma esporádica, apoiada mais no talento individual do que numa busca coletiva por espaço. Porém, nos últimos anos as mulheres começaram a dominar as paradas de sucesso do gênero musical que agrada milhões de pessoas de Norte a Sul do Brasil. Esse novo cenário emerge no momento em que o empoderamento feminino e a igualdade entre homens e mulheres ganham força e espaço de discussão na sociedade.

Se pegarmos qualquer lista das canções sertanejas mais tocadas nas rádios do País, com certeza encontraremos hits consagrados de artistas como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria. Só de conquistarem seu espaço num universo até então dominado só por homens, as mulheres já quebrariam um estereótipo e um preconceito. Mas elas foram além. Estão acabando também com a ditadura da beleza. Marília Mendonça, uma goiana de 22 anos, considerada atualmente a “Rainha da Sofrência” e uma das compositoras que mais arrecadam direitos autorais no Brasil, é a prova de que para fazer sucesso não precisa ser magra — basta ter talento. A menina de Cristianópolis disse não aos consultores de imagem e às pressões da mídia, e não tem vergonha de assumir que é gordinha. Maiara e Maraísa também mostram que cantar e compor bem não têm nada a ver com estética.

Marília Mendonça é uma máquina de composição, começou a escrever músicas com 13 anos. Após seu estouro estrondoso em 2016, ela conseguiu criar uma identidade pessoal com o público feminino e está ganhando mais força a cada dia que passa. Com sua voz potente, Marília canta canções que falam de traições e relacionamentos, sob uma ótica feminina, conversando com as mulheres e passando sentimentos em suas letras.

Maiara e Maraísa possuem um dueto afinadíssimo, além de também serem grandes compositoras. No show, esbanjam carisma e interação com o público. Simone e Simaria vieram do Nordeste com tudo. Com muita experiência musical, as irmãs saíram dos “backing vocals” para o estrelato.

O sertanejo ganha vozes femininas a cada dia; está crescendo, e isso é bom, ter alguém que represente as mulheres neste universo. Mas isso é só o começo. E a música sertaneja só tem a agradecer.