Aos 83 anos, escritora Ana Augusta lança primeiro livro de poesias no Goiânia Ouro

“Poesia Encantada” retratam os encontros, desencontros, perdas e vivências da escritora ao longo dos anos

A escritora Ana Augusta, 83 anos, nasceu em Jacuí, uma pequena cidade de Minas Gerais, e iniciou sua vida artística no cinema, na década de 1950, quando fazia apresentações musicais ao lado do tio Zé Belarmino.

Começou a escrever vários anos depois, nos anos 1980, quando já residia em Goiás. A autora transforma situações corriqueiras do cotidiano em algo inspirador e repleto de significado. Ela tem publicado “Pó de Gaveta”, em 1989, reeditado em 1993; “O Forte das Ilusões”, 1996; e “Sapo sem Cabeça”, 1998; que dão nomes aos capítulos de seu novo trabalho, “Poesia Encantada”.

O livro será lançado nesta quinta-feira (15//12), às 20 horas, no Espaço Café Cultura do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro.

A apresentação é do jornalista Carlos Brandão, que ressalta uma característica peculiar da poetisa. “Ana Augusta vai tecendo sua teia, usando muito a memória, coisas de um passado sempre presente. Fala de espaços por onde passou. De lugares onde viveu. De amores que colheu e do quanto foi feliz. Fala do dia-a-dia das pessoas”, afirma.

Para o jornalista, a autora escreve com tanto carinho, que rapidamente o leitor se identifica com suas experiências. “Esse me parece, é o seu grande segredo: saber, ao falar na primeira pessoa do singular, no eu, fazer como se falasse na primeira pessoa do plural, no nós”, completa.

Serviço

Lançamento do livro “Poesia Encantada”

Data: 15 de dezembro de 2016 (quinta-feira)

Horário: Das 20 horas às 22h30

Local: Espaço Café Cultura do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (Endereço: Rua 3, Nº 1016 – Centro, Goiânia)

Valor do livro: R$ 20