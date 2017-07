Antonio Machado e Carlos Marzal traduzidos por João Filho

Dois poetas espanhóis de gerações diferentes, o já consagrado Antonio Machado (1875-1939), e um dos mais importantes representantes da lírica dos anos 1980 e 1990, Carlos Marzal (1961-), têm seus poemas traduzidos por João Filho, poeta baiano, autor de “Auto da Romaria” (Mondrongo, 2017)

CXII

Páscoa da Ressurreição

Olhem: o arco da vida traça no ar

a íris sobre o campo que verdeja.

Busquem vossos amores, senhorinhas,

onde da pedra brota a água da fonte,

e onde a água sorri e soa e passa,

um romance de amor, ali, se conta.

E não verão, um dia, em vossos braços,

o sol da primavera, olhos atônitos,

pois que vieram à luz tão bem fechados

e que ao se despedirem da vida – cegam?

Não nutrirão um dia em vossos seios

os que amanhã hão de lavrar a terra?

Oh! Celebrem este domingo claro,

donzelinhas em flor, vossos ventres frescos!

Desfrutem o sorriso de vossa mãe rústica.

As cegonhas já moram em seus formosos ninhos,

e nas torres escrevem seus rabiscos brancos.

Como esmeraldas luzem os musgos dessas penhas.

Pastam, entre os carvalhos,

os touros negros a grama ainda baixa,

e o pastor, que apascenta seus carneiros,

deixa lá, na montanha, sua bata marrom.

CXII

Pascua de resurrección

Mirad: el arco de la vida traza

el iris sobre el campo que verdea.

Buscad vuestros amores, doncellitas,

donde brota la fuente de la piedra.

En donde el agua ríe y sueña y pasa,

allí el romance del amor se cuenta.

¿No han de mirar un día, en vuestros brazos,

atónitos, el sol de primavera,

ojos que vienen a la luz cerrados,

y que al partirse de la vida ciegan?

¿No beberán un día en vuestros senos

los que mañana labrarán la tierra?

¡Oh, celebrad este domingo claro,

madrecitas en flor, vuestras entrañas nuevas!.

Gozad esta sonrisa de vuestra ruda madre.

Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas,

y escriben en las torres sus blancos garabatos.

Como esmeraldas lucen los musgos de las peñas.

Entre los robles muerden

los negros toros la menuda hierba,

y el pastor que apacienta los merinos

su pardo sayo en la montaña deja.

O Combate pela luz

De tanto vermos a luz já perdemos

a justa proporção desse milagre,

que à matéria faculta seu volume,

contorno certo ao mundo desejado e

também limite aos pontos cardeais.

À força do costume, fomos dados crer

que cada dia é um merecimento,

que o dia se levante em claridade e

que se ofereça puro aos nossos olhos,

para que o olhar dê-lhe ordem própria,

distinta das demais, o convertendo

em nossa inadvertida obra de arte.

Há uma ingratidão consubstancial

ao fato de estar vivos, um intrínseco

poder de desmemória, nos impedem

brindarmos cada instante essa homenagem

que cada instante, sim,em verdade merece,

pela absoluta magia de estar sendo,

em vez de não ter sido em absoluto.

Com cada amanhecer tão duvidoso,

com cada tumultuoso amanhecer,

a luz arrasa o reino dessas noites

e empreende seu combate. No confuso

magma da escuridão, com cada aurora

triunfa a exatidão de quanto existe

por sobre a vocação das incertezas

que provoca o real com os seus nadas.

Em toda madrugada se refaz

um conjuro de origem, essa fórmula

que movimenta o dia primordial.

Na manhã pura, somos testemunhas

desse trono em que a luz alça o seu reino

o concedendo intacto a qualquer súdito.

Pois convém contemplar a luz com mais paciência

brindá-la com a atenção maravilhada,

com a humilde homenagem com que um bárbaro

descobre reverente na sua aventura

a terra que ninguém nunca avistou.

El combate por la luz

De tanto ver la luz hemos perdido

la recta proporción de ese milagro,

que otorga a la materia su volumen,

contorno fiel al mundo que queremos

y límite a los puntos cardinales.

A fuerza de costumbre, hemos dado en creer

que es un merecimiento, cada día,

que el día se levante en claridad

y que se ofrezca límpido a los ojos,

para que la mirada le entregue un orden propio,

distinto a los demás, y lo convierta

en nuestra inadvertida obra de arte.

Hay una ingratitud consustancial

al hecho de estar vivos, un intrínseco

poder de desmemoria, y nos impiden

brindar a cada instante el homenaje

que cada instante de verdad merece,

por su absoluta magia de estar siendo,

en vez de no haber sido en absoluto.

Con cada amanecer dubitativo,

con cada tumultuoso amanecer,

la luz arrasa el reino de la noche

y emprende su combate. En el confuso

magma de oscuridad, con cada aurora

triunfa la exactitud de cuanto existe

sobre la vocación de incertidumbre

que tienta con su nada a lo real.

En toda madrugada se renueva

un conjuro de origen, esa fórmula

que impuso el movimiento al primer día.

Somos testigos, en el alba pura,

del trono en que la luz alza su reino

y lo concede intacto a cualquier súbdito.

Conviene contemplar la luz con más paciencia,

brindarle una atención encandilada,

el sumiso homenaje con que un bárbaro

descubre reverente en su aventura

la tierra que jamás ha visto nadie.