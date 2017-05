Violator retorna a Goiânia com seu Scenarios of Brutality no Monstro Rocks #34

Banda de thrash metal de Brasília (DF) se apresenta ao lado dos grupos Sociofobia, Armum, Frieza, Revolted e Ressonância Mórfica a partir das 20 horas no Martim Cererê

Lembrada no mês passado pelo vocalista João Gordo, da banda Ratos de Porão (SP), em entrevista à coluna Shows, o grupo brasiliense de thrash metal Violator volta a Goiânia neste sábado (20/5) no evento Monstro Rocks #34, realizado pela Monstro Discos. O show acontece no Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul. Além da Violator, se apresentam a partir das 20 horas as goianas Sociofobia, Armum, Frieza, Revolted e Ressonância Mórfica.

Pedro Arcanjo, o Poney (vocal e baixo), Pedro Augusto, mais conhecido como Capaça (guitarra), e o chileno David Araya, o Batera (bateria), formaram a Violator em 2002 na cidade de Brasília (DF). Depois da saída de Juan Lerda (guitarra) em 2005, o posto foi assumido um ano depois por Marcio Cambito.

A demo Killer Instinct (2002) foi o primeiro registro de estúdio da banda. O EP Violent Mosh foi lançado dois anos depois pela Kill Again Records. O disco Chemical Assault (2006) saiu pela Earache Records. Em seguida vieram o EP Annihilation Process (2010) e o álbum Scenarios of Brutality (2013), última gravação da Violator.

Além dos discos e EPs, a Violator lançou cinco splits com diversas bandas entre 2003 e 2013, e o DVD ao vivo The Kids Will Have Their Say! ao lado da banda D.E.R. em 2014, mas que havia sido gravado dois anos antes. Em 2013, a banda lançou um vídeo com comentários dos integrantes Poney e Capaça faixa a faixa do disco Scenarios of Brutality no YouTube.

Em 2011, a banda lançou o videoclipe da música Futurephobia, ainda do EP Annihilation Process.

Se você não conhece a banda, o Scenarios of Brutality é uma boa introdução para conhecer o thrash vindo de Brasília. Agora, se você acredita que extremistas vão salvar o Brasil, não vai ser a Violator o grupo de metal a concordar com você.

Serviço

Monstro Rocks #34 – Violator

Data: sábado (20/5)

Local: Centro Cultural Martim Cererê – Rua 94-A, Setor Sul, Goiânia

Horário: A partir das 20 horas

Bandas: 20 horas – Sociofobia

21 horas – Armum

22 horas – Frieza

23 horas – Revolted

Meia-noite – Ressonância Mórfica

1 hora – Violator (DF)

Ingressos: R$ 20 antecipado e R$ 30 na hora

Locais de venda: Hocus Pocus (Avenida Araguaia, Centro), Detroit Steakhouse (Avenida 136, Setor Marista), Loja do Ervilha/Vai Tomar no Kuka Bar (Rua C-30, Jardim América), Woodstock Bar (Avenida D, Setor Oeste), American Music (Avenida T-10, Galeria Paula, Setor Bueno) e Seven Skate Shop (Shopping Buena Vista)