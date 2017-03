Segundo show da turnê solo de Mano Brown será em Goiânia no dia 14 de maio

Rapper dos Racionais MCs vem à capital goiana depois de lançar o disco Boogie Naipe ao vivo em São Paulo dois dias antes e faz parte da programação do Festival Bananada

Mesmo que você não tenha reconhecido a foto que abre este texto, provavelmente já ouviu pelo menos alguma vez na vida o nome Mano Brown. Da linha de frente de rappers do Racionais MCs, o paulistano de 46 anos vem a Goiânia no dia 14 de maio, último da programação do Festival Bananada, apresentar seu disco solo Boogie Naipe (2016). O show acontece no último dia do Bananada no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

A programação por dia do festival, que acontece de 8 a 14 de maio, só será divulgada pela produção na terça-feira (28/3). Mas o fundador do Bananada, Fabrício Nobre, em entrevista concedida nesta semana à coluna 365 Shows, disse que Mano Brown, depois de fazer o show de estreia da turnê Boogie Naipe em São Paulo na sexta-feira 12 de maio, no Citi Bank Hall, desembarca em Goiânia no domingo 14 de maio.

“Eu nunca vi o show do Mano Brown. Nunca teve. Vai ter em São Paulo dia 12 de maio e em Goiânia dia 14”, diz Fabrício na entrevista que você confere ainda neste sábado (25/3). A intenção do Festival Bananada, desde 2015, era trazer o grupo de rap Racionais MCs para a programação do evento. Mas quando o sócio Lucas Manga, que agora faz parte da equipe responsável pelo Bananada, ouviu o disco Boogie Naipe assim que foi lançado resolveu mandar uma mensagem para o fundador do festival.

Fabrício, que também ouviu o disco, respondeu a mensagem em seguida e disse “cara, esquece os Racionais. Vamos ligar para a Eliane e vamos convidar o Brown”. Eliane Dias é a esposa de Mano Brown e empresária dos Racionais. Desde dezembro, quando o rapper paulistano ainda nem tinha um show pronto para apresentar o Boogie Naipe ao público, o Bananada e a produção do artista negociavam uma apresentação de Mano Brown em Goiânia.

Bandas com datas divulgadas

Com a confirmação de Mano Brown no domingo 14 de maio na programação do Bananada, temos quatro atrações com datas já conhecidas: Os Mutantes na sexta-feira 12 de maio, Maria Gadú no sábado 13 de maio, DJ Patife e Mano Brown no domingo 14 de maio. Os ingressos para o Festival Bananada podem ser comprados pelo site do evento (clique aqui).

O passaporte Bananada Ouro, que custa R$ 110 (mais R$ 11 de taxa de venda on-line), dá direito a entrada em todos os eventos do Bananada entre 8 e 14 de maio e nas festas que forem realizadas antes do festival. Já o passaporte Bananada Prata, com valor de R$ 90 (mais R$ 9 de taxa de venda on-line), vale para os dias 12, 13 e 14 de maio, quando o Bananada acontece no CCON.