Se cada poça dessa rua tiver um pouco de suas lágrimas, você não pode perder o aniversário da Diablo

Comemoração de cinco anos da casa noturna inclui na programação festiva Neguim Beats, DJ Cinara, DonCesão, Tropkillaz, Black Drawing Chalks, Fresno e outros artistas

“Existe algo que não sai da minha mente/Eu não sei porque tu mudou de repente.” Os dois versos marcam o início do registro da história da banda gaúcha Fresno, na primeira música do EP O Acaso do Erro, Mundo Injusto, lançado em 2001. No meio da explosão do mercado fonográfico de um então cenário alternativo do hardcore melódico, ao lado da NX Zero (SP), se tornaram a cara do emocore das franjinhas e dor de cotovelo.

São eles os responsáveis por fechar a programação do aniversário de cinco anos da Diablo Pub no domingo (19/3). A programação festiva começa nesta quinta-feira (16) com os DJs Neguim Beats, Rodrigo Lagoa, Lipe Trancoso e continua na sexta (17) com os também DJs Pedro Hernandez, Alan Honorato, Daniel de Mello e Cinara (SP). No sábado (18) é a vez do rapper DonCesão (SP) com seus parceiros, a dupla de DJs Laudz e Zegon, que juntos formam o Tropkillaz (SP/PR). O encerramento das comemorações acontece no domingo (19) com as bandas Black Drawing Chalks e Fresno.

Quem não gostava dizia que era o uso das letras do sertanejo romântico de bêbado corno disfarçadas em melodias de rock. De todo o preconceito contra o estilo musical, a Fresno sobreviveu às caras viradas para o som da banda e já tem mais de 17 anos de carreira. Ao longo dessa estrada, o grupo de Porto Alegre (RS) viu alguns membros saírem. Hoje é formado por Lucas Silveira (vocal e guitarra) e Gustavo Mantovani (guitarra), integrantes desde 1999, Mario Camelo (teclado), Thiago Guerra (bateria) e Tom Vicentini (baixo).

Entre a superação de preconceitos ao estilo musical, às franjas e ao sucesso na segunda metade da primeira década dos anos 2000, a Fresno lançou os EPs O Acaso do Erro (2001), Cemitério das Boas Intenções (2011) e Eu Sou A Maré Viva (2014), os álbuns Quarto dos Livros (2003), O Rio, a Cidade, a Árvore (2004), Ciano (2006), Redenção (2008), Revanche (2010), Infinito (2012) e A Sinfonia de Tudo Que Há (2016). Isso sem contar os registros ao vivo MTV Ao Vivo 5 Bandas de Rock (2007), O Outro Lado da Porta (2009), Fresno 15 Anos Ao Vivo (2015) e Ciano Ao Vivo (2016).

Se você era adolescente entre 2004 e 2006, gostava de Fresno e usava franjinha puxada na chapinha, é bem possível que nem cabelo você tenha mais. Então se você já deixou algumas lágrimas nas poças que se formaram na rua da sua casa, aproveite a oportunidade para lembrar canções que embalaram sua vida há uma década, você que hoje deve estar na casa dos 25 anos.

Diablo Pub

Inaugurada em março de 2012 no local que antes era uma casa na Rua 91, número 632, no Setor Sul, a Diablo se tornou um dos espaços que sempre trouxe atrações locais, nacionais e internacionais do rock independente. Desde os shows lotados do Black Drawing Chalks e Cambriana em 2012, quando a parte externa era uma mistura de grama e brita com uma tenda que funcionava como bar improvisado e banheiros químicos até a estrutura atual, cinco anos depois, já passaram pela casa noturna muitos músicos e DJs.

Os também músicos Cristiano Padro e Marlos Miyagi, o Japão, sempre estiveram envolvidos com shows e frequentavam eventos e festivais independentes de Goiânia. Os dois são os responsáveis pela boate que mistura uma programação que conta com festas e apresentações musicais.

Nos cinco anos de existência da Diablo, atrações como Comeback Kid (Canadá), Belvedere (Canadá), Ratos de Porão, Dead Fish, Garage Fuzz, Hellbenders, Overfuzz, Macaco Bong, Tropkillaz, Digão (Raimundos), Andreas Kisser e Derrick Green (Sepultura), UDR, Claustrofobia, Vespas Mandarinas, Nevilton, Mukeka Di Rato, Chimpanzés de Gaveta, Merda, Sugar Kane e Water Rats passaram por lá.

A lista segue com Francisco, el Hombre, DogMan, Carne Doce, Boogarins, Chá de Gim, MQN, Omulu, Winter (Estados Unidos), Holydrug Couple (Chile), Catavento, Torture Squad, E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, Brvnks, Wry, Scalene, Far From Alaska, Inky, Mugo, Cachorro Grande, Nashville Pussy (Estados Unidos) e outros músicos.

Confira a programação completa do aniversário de 5 anos da Diablo Pub

Quinta-feira (16) – Solta o Grave – DJs Neguim Beats, Rodrigo Lagoa e Lipe Trancoso

Horário: a partir das 22h

Entrada: Com nome na [email protected] garante entrada de graça até as 23h. Depois esse horário R$20

Sexta-feira (17) – Diablo 5 anos: A Festa! feat DJ Cinara (SP)

Horário: a partir das 22h

Entrada: R$15 até 23h30 com nomes na [email protected]

Sábado (18/03) – Tropkillaz ft. DonCesão

Horário: a partir das 22h

Ingressos: R$ 40 (segundo lote) / $50 na porta

Antecipado no site SYMPLA

Domingo (19/03) – Fresno + Black Drawing Chalks

Horário: a partir das 17h

Ingressos: R$ 50 (segundo lote) / R$ 60 na porta

Antecipado no site SYMPLA