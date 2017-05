Representante do UK82, banda inglesa GBH desembarca nesta segunda em Goiânia

Ao lado dos grupos Death From Above, Lobinho e os 3 Porcão, Ímpeto, Os Cabeloduro (DF) e Desastre, o quarteto de Birmingham se apresenta no Martim Cererê

Goiânia receberá na noite desta segunda-feira (1º/5), feriado do Dia do Trabalho, uma das representantes da segunda geração do punk britânico, conhecida como parte do movimento UK82 ou street punk. A GBH é uma banda de Birmingham, na Inglaterra, mesma cidade da possível criadora do metal, Black Sabbath, mas sempre optou por um lado mais agressivo e cru no rock.

O quarteto inglês ao lado das bandas Os Cabeloduro (DF), Death From Above, Lobinho e os 3 Porcão, Ímpeto e Desastre a partir das 19 horas no Monstro Rocks #33, que acontece no Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul. Os ingressos, já no segundo lote, custam R$ 50. O terceiro lote custará R$ 60. Como o valor é referente à meia-entrada, será preciso comprovar que você é estudante, professor ou doar um quilo de alimento não perecível.

O ingresso será pedido apenas na porta do teatro. Nos outros espaços do Centro Cultural Martim Cererê a entrada será gratuita e haverá discotecagem, bancas de comida e venda de outros produtos.

Charged GBH

Formada em 1978, a banda de Birmingham, na Inglaterra, pertence ao UK82, ou street punk, a segunda geração do punk no Reino Unido. Sean McCarthy, primeiro baixista, ficou algo próximo de seis shows no grupo. Mas foi dele que veio o nome Charged GBH. GBH significa Grievous Bodily Harm, algo como Dano Físico Grave em português, quando a vida da pessoa é colocada em risco. E foi Sean o acusado de GBH.

No lugar de Sean, ainda em 1978, entrou Ross Lomas, que continua na banda. Ao lado dele estão outros dois integrantes da formação orginal do Carged CBH, que em 1984 passou a se chamar apenas GBH: o vocalista Colin Abrahall e o guitarrista Colin “Jock” Blyth. O membro que tem menos tempo de GBH está na banda desde 1994.

O baterista Scott Preece substituiu Joseph “Fish” Montanaro, que ficou no grupo de 1992 a 1994. O segundo baterista do quarteto, Kai Reder foi o dono das baquetas no quarteto de 1986 até 1992. Já o original na função é Andrew “Wilf” Williams, que saiu em 1986.

Ao lado de bandas como The Exploited, Discharge, Broken Bones e The Varukers, a GBH marcou uma vertente do punk que deu origem ao hardcore, com uma sonoridade mais violenta do que a primeira geração do estilo, com bandas como os Sex Pistols. O contexto do UK82 está envolto em um período em que Margaret Tatcher foi líder do Partido Conservador (1975 a 1990) e primeira-ministra do Reino Unido (1979 a 1990), Ronald Reagan governou os Estados Unidos de 1981 a 1989 e o mundo vivia a tensão da Guerra Fria.

Discos

No primeiro registro da GBH, o disquinho Leather, Bristles, Studs, And Acne (1981), sucessor das demos 1980 Demo e Practice 1980, era fácil de notar a agressividade em músicas como Race Against Time, Sick Boy, Lycanthropy e State Executioner. Em 1982 veio o primeiro LP, City Baby Attacked by Rats, que já começa com a violenta faixa Time Bomb.

Depois vieram os discos City Babys Revenge (1983), Midnight Madness and Beyond (1986), No Need To Panic (1987), A Fridge Too Far (1989) e From Here To Reality (1990). Com Church of the Truly Warped (1992) se aproximou do speed metal. Em Punk Junkies (1996), a GBH começou a tentar resgatar a origem punk da banda.

Apenas seis anos depois viria o álbum Ha Ha (2002), seguido de Cruel and Unusual (2004). Em 2010 saiu o mais recente disco de estúdio da banda: Perfume and Pliss. Além dos 11 álbuns, a GBH lançou duas demos, oito EPs, dois split com a banda Billyclub, seis discos ao vivo, nove coletâneas, faz parte de quatro discos com outros grupos de punk rock e tem oito vídeos em VHS e DVD. O mais recente deles é o CD e DVD City Baby Attacked by Rats, de 2016.

Montro Rocks #33 – GBH (UK)

Data: Segunda-feira (1º/5)

Horário: 19 horas

Bandas: GBH (23 horas), Desastre (22 horas), Os Cabeloduro (21h15), Ímpeto (20h30), Lobinho e os 3 Porcão (19h45) e Death From Above (19 horas)

Local: Centro Cultural Martim Cererê – Rua 94-A, Setor Sul

Ingressos: R$ 50 (segundo lote) e R$ 60 (terceiro lote). Valor de meia-entrada para estudantes, professores e quem doar um quilo de alimento não perecível

Venda de ingressos: Hocus Pocus (Avenida Araguaia, Centro), Detroit Steakhouse (Avenida 136, Setor Marista), Loja do Ervilha/Vai Tomar no Kuka Bar (Rua C-30, Jardim América), Woodstock Bar (Avenida D, Setor Oeste), American Music (Avenida T-10, Galeria Paula, Setor Bueno) e Seven Skate Shop (Shopping Buena Vista)