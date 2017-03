Os Mutantes anunciam show dia 12 de maio no Bananada

Banda antecipa anúncio da programação do festival, que será feito no dia 28 de março, e cria evento no Facebook com data da apresentação no evento

Os Mutantes, maior representante do rock psicodélico brasileiro, anunciou pelo Facebook que toca na sexta-feira 12 de maio no Festival Bananada. A 19ª edição do evento acontece de 8 a 14 de maio em diversas casas noturnas de Goiânia e no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Uma das principais atrações entre as 99 confirmadas até o momento, a banda paulistana formada em 1966 se apresenta no primeiro dia do final de semana do Bananada no CCON.

O anúncio da programação do festival separada por dia de evento será feito na terça-feira (28) pela organização do Bananada. A confirmação da banda Os Mutantes na sexta 12 de maio foi antecipada pela própria banda, que criou um evento no Facebook para anunciar seu show.

Da formação inicial, que tinha Rita Lee no vocal, Sérgio Dias na guitarra, baixo e vocal, e Arnaldo Baptista no baixo, teclado e vocal, sobrou apenas Sérgio Dias. Em 1969, entraram para Os Mutantes Liminha no baixo e Dinho Leme na bateria e percursão, quando o grupo foi um quinteto. No ano de 1973, a cantora Rita Lee deixou a banda.

Depois de algumas mudanças na formação e a saída de Rita Lee e Arnaldo Baptista, apenas Sérgio Reis ficou do trio original quando Os Mutantes pararam de tocar no ano de 1978. Mas em 2006, Sérgio e Arnaldo voltaram a se apresentar juntos ao lado Dinho Leme e a cantora Zélia Duncan.

Formação atual

De 2008 a 2013, a banda chegou a ter uma formação com nove músicos. Hoje estão nos Mutantes os músicos Sérgio Reis (guitarra e vocal), Henrique Peters (teclados), Vitor Trida (teclados, guitarras, flauta, viola caipira e violino), Vinicius Junqueira (baixo), Esmeria Bulgari (vocal) e Claudio Tchernev (bateria).

Primeiro nome dos 99 anunciados pelo Bananada até o momento, Os Mutantes gravaram dez discos de estúdio. São eles Os Mutantes (1968), Mutantes (1969), A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970), Jardim Elétrico (1971), Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets (1972), Tudo Foi Feito Pelo Sol (1974), O A e o Z (gravado em 1973 e lançado em 1992), Tecnicolor (gravado em 1970 e lançado em 2000), Haih or Amortecedor (2009) e Fool Metal Jack (2013).

Ouça Panis Et Circenses, um dos maiores sucessos dos Mutantes, composto por Caetano Veloso: