GO Art convida Violins e Carne Doce para noite de lançamento

Shows acontecem a partir das 20 horas deste sábado (1º/4) no Teatro Goiânia, no Centro da capital, com ingresso a R$ 30 na bilheteria

GO Art, um evento que une convenção de tatuagem, música, artes plásticas, grafite, gastronomia, cinema, quadrinhos, cursos e workshops, acontecerá pela primeira vez nos dias 6, 7 e 8 de abril na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia. Com a promessa de reunir mais de 100 tatuadores em três dias, o GO Art terá entrada gratuita até as 19 horas nos na sexta-feira (7/4) e no sábado (8). Depois desse horário será cobrado um valor de R$ 10 para participar do evento.

Para lançar o GO Art, o organizador Pedro Henrique Brito, da Taboo Produções, convidou as bandas goianas Violins e Carne Doce, que se apresentam a partir das 20 horas no Teatro Goiânia neste sábado (1º). A primeira atração é o quinteto Carne Doce, que sobe ao palco às 20h30. Depois é a vez da Violins às 21h30. Os ingressos, que foram vendidos de forma antecipada por R$ 20, custam R$ 30 na bilheteria do Teatro Goiânia.

Violins é uma banda conhecida do público dos festivais da capital desde os tempos de Violins and Old Books, quando o vocalista e guitarrista Beto Cupertino cantava em inglês. Desde o início do grupo, há 16 anos, o hoje quarteto formado por Beto, Pedro Saddi (teclados e piano), Fred Valle (bateria) e Thiago Ricco (baixo) já lançou os discos Wake Up and Dream (2002), Aurora Prisma (2003), Grandes Infiéis (2005), Tribunal Surdo (2007), A Redenção dos Corpos (2009), Greve das Navalhas (2010) e Direito de Ser Nada (2011) e Violins (2012).

Já a Carne Doce é o que o Violins pode ter chegado a ser um dia, talvez em proporção maior do que o quarteto formado em 2001. Se antes eram os violinos e livros velhos que lotavam casas noturnas e atraíam muitas pessoas aos festivais independentes de Goiânia, hoje a banda formada por Salma Jô (vocal), Macloys Aquino (guitarra), João Victor Santana (guitarra), Aderson Maia (baixo) e Ricardo Machado (bateria) é a responsável por um dos maiores públicos entre as bandas goianas.

Em 2013 o casal Salma e Macloys lançou o EP Dos Namorados, que tem seis canções. Depois a formação do grupo mudou e veio o disco Carne Doce (2014). O álbum Princesa foi lançado em agosto de 2016 e tem atraído cada vez mais pessoas aos shows da banda.

Se os Violins já foram considerados, guardadas as devidas proporções, o Radiohead goiano, a banda Carne Doce é uma das duas maiores representantes da música independente de Goiás no Brasil atualmente ao lado dos Boogarins. Muito disso vem graças à empatia criada entre a vocalista Salma Jô e o público nas apresentações do grupo.

Show de lançamento do GO Art: Violins e Carne Doce

Data: Sábado (1º/4)

Local: Teatro Goiânia (Avenida Anhanguera com Avenida Tocantins, Quadra 81, Centro)

Bandas: Violins (21h30) e Carne Doce (20h30)

Horário: A partir das 20 horas

Ingresso: R$ 30