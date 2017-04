Esteban encerra turnê do Saca la Muerte de Tu Vida em Goiânia

Ex-baixista da banda Fresno, na qual esteve entre 2006 e 2012, Rodrigo Tavares traz seu projeto solo à capital goiana neste domingo (30/4) em show no Cafofo Estúdio

“Um monogâmico idiota que escreve músicas de amor em pleno século 21.” É assim que o músico Rodrigo Tavares, de 35 anos, se descreve em sua conta no Twitter. Ex-baixista da banda gaúcha Fresno, na qual ficou entre 2006 e 2012, o cantor e instrumentista nascido em Camaquã (RS) é mais conhecido pelo nome de seu projeto solo: Esteban.

Com o Esteban, Rodrigo apresentará a partir das 20 horas deste domingo (30/4) no Cafofo Estúdio, em Goiânia, o último show da turnê do disco Saca la Muerte de Tu Vida, lançado em 2015. Depois, o músico segue para Brasília, onde se apresenta na segunda-feira (1º/5), já em divulgação do novo álbum, Eu, Tu e o Mundo, que será lançado no dia 5 de maio pela Sony Music e Avante Música. Em vídeo divulgado no Facebook do Esteban, ele dá uma prévia do que vem por aí.

Apesar de ter tocado baixo e feito backing vocal na Fresno, Rodrigo Tavarez, ou Esteban, é um cantor e instrumentista que toca violão, guitarra, bateria, baixo e acordeon. Para o show em Goiânia neste domingo, o esquema será o músico sozinho na voz e no violão. Além de Esteban, se apresentam as bandas goianas Só(Tão) e Aurora Rules.

Depois de lançar o EP Smokers in Airplanes (2013) com quatro canções em inglês, Esteban gravou o disco ¡Adiós, Esteban! (2013), que conta com participações do vocalista e guitarrista Lucas Silveira, da Fresno, Humberto Gessinger, do Engenheiros do Hawaii, e Caroline Figueiredo.

Em 2015, Esteban lançou o álbum Saca la Muerte de Tu Vida. Desse disco saiu o videoclipe da canção Cigarros e Capitais, gravado ao vivo em São Paulo no mês de maio de 2016. Em janeiro deste ano, o músico divulgou o videoclipe da música Carta aos Desinteressados. Bem antes, ainda em 2013, Esteban já tinha soltado o single Pra Ser, que também faz parte do último disco.

Além da Fresno, Rodrigo Tavares, o Esteban, já fez parte da banda Abril, que chegou ser retomada quando ele saiu da Fresno, mas acabou em 2013. O músico ainda participou do Trio Grande do Sul com Humberto Gessinger e Paulinho Goulart, além de tocar guitarra na turnê do primeiro disco solo do vocalista do Engenheiros do Hawaii, Insular (2013), ao lado de Gessinger e o baterista Rafael Bisogno.

Bandas locais

A Só(Tão), criada no final de 2015, é formada por Gabriel Queiroz (Vocal e guitarra), Lucas Queiroz (baixo e vocal), Asafe Ramos (guitarra) e Ronaldo Jr. (bateria). O grupo de Goiânia lançou em 20 de julho de 2016 seu EP de estreia, que conta com sete músicas. A Só(Tão), neste show, fará uma apresentação acústica.

Já o Aurora Rules, banda de post-hardcore, tem na sua formação Yuri no vocal, Lucão e Zek nas guitarras, Fifas no baixo e Potter na bateria. Depois de lançar o EP Ideal de Nós (2015), o grupo gravou o disco A Sombra do Presente (2015). No final de março saiu o single Sinta, que fará parte do novo álbum do Aurora Rules, que será lançado pela Deck Disc. O show de domingo será uma versão acústica com canções que farão parte do disco novo.

Cafofo Carinho apresenta: Esteban (RS)

Data: domingo (30/4)

Horário: 20 horas

Bandas: Esteban (RS), Só(Tão) e Aurora Rules

Local: Cafofo Estúdio – Rua 121, Quadra F-42 A, Lote 12, Setor Sul

Ingressos: R$ 25 (antecipado)

Meet (ingresso + conhecer o artista): R$ 60

Locais de venda: Cafofo Estúdio e Shuffle Mix Milkshakes (Avenida Araguaia, número 377, Setor Central)