Dupla de cantoras francesas se apresenta no Teatro Sesc Centro às 20 horas

Aurélie & Verioca fazem uma ponte muito interessante entre Brasil e França em show da turnê do disco Pas à Pas, que vai até 3 de junho em cidades brasileiras

A dupla Aurélie & Verioca, que mistura música francesa e brasileira, se apresenta às 20 horas desta quarta-feira (17/5) no Teatro Sesc Centro, que fica Rua 15 esquina com a Rua 19, no Centro. Os ingressos custam R$ 30 para comerciários e dependentes, R$ 35 a meia-entrada para o público geral e R$ 70 a inteira.

Com turnê do disco Pas à Pas (2015), que significa passo a passo em francês, Auélie e Verioca mostram a suavidade de suas vozes e a beleza de um português claro misturado a sambas, músicas românticas e choros em francês. Juntas desde 2009, a dupla de Paris iniciou a série de de dez apresentações no Brasil no Sesi Piracicaba (SP) no dia 5 de maio e encerra as viagens por cidades brasileiras em 3 de junho, quando fazem show na Casa das Artes em Ilha de Paquetá (RJ).

Homenagens a Ernesto Nazareth e Tom Jobim com as canções Apanhei-te Cavaquinho e Águas de Março fazem parte do repertório das artistas. As músicas são um passeio pelo refinamento da cultura francesa e mais popular e de qualidade cancioneiro brasileiro. Choro, samba, maracatu, baião não ficam de fora dessa apresentação com tudo para ser memorável.

Se forem incluídas a qualidade de som, a boa acústica e iluminação mais do que bem trabalhada do teatro do Sesc Centro, Aurélie e Verioca terão à disposição um palco com capacidade de encantar até o último segundo os 150 privilegiados (capacidade de público do espaço) de verem de perto esta apresentação.

Antes de Pas à Pas, a dupla lançou em 2011 o álbum Além des Nuages, que em português poderia ser traduzido com Além das Nuvens. O sotaque nas músicas cantadas no idioma falado no Brasil é tão tímido que as duas passam fácil a impressão de interpretarem canções em português com perfeição.

Serviço

Aurélie & Verioca – Show Pas à Pas

Data: quarta-feira (17/5)

Artistas: Aurélie & Verioca (Paris/França)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Sesc Centro – Rua 15 esquina com Rua 19, Centro, Goiânia

Classificação: livre

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$ 30 para comerciários e dependentes, R$ 35 a meia-entrada para o público geral e R$ 70 a inteira

Venda online: Bilheteria Digital (clique aqui)