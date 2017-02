Deb and The Mentals e Water Rats tocam em Goiânia nesta sexta (10)

Noite de grunge e punk rock acontece a partir das 21 horas no Complexo Estúdio & Pub, no Centro

Na noite desta sexta-feira (10/2) as bandas Deb and The Mentals (SP) e Water Rats (SC/PR/SP) participam do Invasão True Rock no Complexo Estúdio & Pub a partir das 21 horas. O pub, que fica na Rua 7, número 489, ao lado do edifício Parthenon Center, no Centro de Goiânia, será o palco de noite com muito grunge e punk rock. Os ingressos custam R$ 15.

A brasiliense Deb Babilônia (vocal), o catarinense de Rio do Sul Stanislaw Tchaick (baixo), o paulistano Giuliano Di Martino (bateria) e o paulista de Pirassununga Guilherme Hypolitho (guitarra) – que moram em São Paulo – formaram a Deb and The Mentals em 2015. No mesmo ano, a banda lançou o EP Feel The Mantra, com quatro canções. Desse registro saiu o videoclipe de Take It Away, dirigido e produzido por Giovanna Zambianchi, filha do músico Kiko Zambianchi.

O grupo trabalha no primeiro disco da Deb and The Mentals, que é produzido por Alexandre Capilé, no Estúdio Costella, em São Paulo. O álbum se chamará Mess e tem previsão de lançamento para março deste ano. Uma das músicas foi lançada no final de janeiro: Bleeding. A canção ganhou um videoclipe gravado, dirigido, produzido e editado pelo baterista Giuliano.

Bleeding tem cara de vídeo de skate da década de 1990 e traz imagens de um skate de dedo em lugares inusitados, como pratos com restos de comida, e trechos registrados com uso de um celular. A aparência velha dá a impressão de que o material estava guardado em uma fita VHS gasta.

Quem toca guitarra no show da Deb and The Mentals em Goiânia no lugar de Guilherme, irmão de Chuck Hypolitho (Forgotten Boys e Vespas Mandarinas), é o curitibano Alexandre Capilé, que mora em São Paulo. Será a primeira apresentação da banda na capital.

Water Rats

E é Capilé um dos guitarristas e vocalistas da Water Rats, que volta a Goiânia nesta sexta. Ele divide os vocais e guitarras da banda com o também curitibano Pedro Prosdocimo, o Grips. Stanislaw, também conhecido como Bi Coveiro, da Deb and The Mentals, também faz as vezes no baixo da Water Rats. Renê Bernúncia, outro curitibano, mas que mora em Santa Catarina, toca bateria.

Os quatro se reuniram em 2012, mesmo com Capilé e Bi morando em São Paulo, Grips em Curitiba (PR) e Renê no litoral catarinense, e gravaram o Debut EP na Praia de Mariscal, em Bombinhas (SC), no ano de 2013. Já no ano seguinte, eles lançaram o disco Ugly By Nature, registrado em São Paulo. O primeiro videoclipe veio do EP de estreia. A música escolhida foi Why Do You Run?, em 2013.

A mistura de punk e garage rock rendeu os videoclipes de Bomber, Forever Vacation e Butterfly, todas faixas do disco Ugly By Nature. Em 2016 a banda lançou o EP Hellway To High, gravado em Seattle (Washington), nos Estados Unidos.

Selecionados pelo Rubber Tracks Global, da Converse Rubber Tracks, Capilé, Grips, Bi e o baterista André Dea, que substituiu Renê na viagem, gravaram seis músicas com o produtor Jack Endino, o mesmo do disco Bleach (1989), do Nirvana. Além de Endino, a Water Rats trabalhou no Hellway To High com Thurston Moore, vocalista e guitarrista do Sonic Youth.

Do EP gravado nos Estados Unidos saíram os videoclipes de Hellway To High, Worms e Mad Dog.

Invasão True Rock com Water Rats e Deb and The Mentals

Data: sexta-feira (10/2)

Hora: a partir das 21 horas

Bandas: Water Rats (SC/PR/SP) e Deb and The Mentals (SP)

Local: Complexo Estúdio & Pub

Endereço: Rua 7, número 489, sala 1, Centro (ao lado do edifício Parthenon Center)

Ingressos: R$ 15