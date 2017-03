De Os Mutantes a Mano Brown, Bananada divulga nomes das 99 atrações musicais de 2017

Pelo Facebook, sócios anunciaram artistas que se apresentam na 19º edição do evento, que acontece entre os dias 8 e 14 de maio

Em um lançamento oficial do Festival Bananada 2017, que chega à 19ª edição este ano, a produção do evento, realizado pela Construtora Música e Cultura, resolveu fazer uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo pelo Facebook. Com 99 atrações musicais, os artistas principais que se apresentarão entre 8 e 14 de maio são Os Mutantes (SP), BaianaSystem (BA), Mano Brown (SP), Céu (SP), Liniker e os Caramelows (SP), Maria Gadú (SP), Boogarins, Carne Doce, Karol Conka (PR), Tulipa Ruiz (SP), TETO PRETO (SP), DJ Patife (DF) e Rakta (SP).

Fabrício Nobre, da Construtora, e Lucas Manga, do El Club e Retetê, que agora é sócio do Bananada, comentaram parte das atrações do festival durante a coletiva de imprensa exclusiva para a TV Anhanguera, que participa como emissora oficial do evento, e veículos de comunicação do Grupo Jaime Câmara. A semana do Bananada, em maio, inclui shows em diferentes casas noturnas de segunda a quinta-feira e o final de semana acontece pelo quarto ano seguido no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O festival terá um palco dedicado à música eletrônica, o que é uma novidade na programação do Bananada. Estão mantidos o Goiânia Crew Attack, que é o campeonato de skate, o Blackbook, que inclui artes e venda de produtos, o Flash Day Tattoo, com seis tatuadores, e os drinks do El Club.

Sobre os principais nomes

“Os Mutantes talvez seja o maior nome do festival esse ano, mundialmente conhecido”, diz Lucas Manga sobre a maior referência do rock psicodélico brasileiro. Já o rapper Mano Brown, dos Racionais MCs, que fará o primeiro show de lançamento do disco em São Paulo em maio, virá em seguida para Goiânia divulgar seu trabalho solo, Boogie Naipe (2016). “Trazer só o Mano Brown apresentando seu disco solo, no primeiro show fora de São Paulo é muito importante.”

Céu foi classificada por Manga como o “maior nome feminino” no Brasil atualmente. Liniker e os Caramelows voltam do festival South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas (Estados Unidos), e tocam pelo segundo ano seguido no festival. O novo sócio do Bananada também comenta que, mesmo com shows frequentes em Goiânia, a rapper curitibana Karol Conka não poderia faltar no evento.

“É indispensável dizer que os Boogarins são a nossa maior banda goiana.” Tulipa Ruiz é uma “dívida que a gente tem que pagar com a sociedade” pelo fato de ter sido cancelado após chuva forte no dia da apresentação dela em 2013. Já Baiana System recebeu destaque pelos shows lotados no carnaval de Salvador, lembra Manga.

O nome do DJ Patife foi justificado por ser um dos artistas que iniciaram a cena clubber no Brasil. Carne Doce também entrou por ser um dos maiores nomes da cena goiana e “tem que estar no festival”. “O TETO PRETO é provavelmente a coisa mais estranha que vai rolar no festival. E a gente acha isso muito legal. É uma banda de música eletrônica que fala de gênero, fala de feminismo. Os caras estão bombando em São Paulo.”

Novidades antecipadas

Manga deixou escapar que o DJ Patife será a atração que fechará o Bananada em 2017. “O Rakta talvez seja o nome de música underground, de música alternativa, o principal nome novo do País hoje. Uma banda de meninas que vai tocar em todos os festivais do mundo”, completa os comentários sobre as atrações principais Fabrício Nobre.

Como o Manga disse também no evento que o rapper vem a Goiânia depois de lançar o disco em São Paulo, show que acontece no dia 12 de maio no Citi Bank Hall, sobram o sábado 13 de maio ou o domingo 14. Mas o mesmo sócio do Bananada anunciou que o DJ Patife fecha o último dia do festival, o que coloca, provavelmente, o show do Mano Brown no sábado 13.

Rakta é um trio paulista de música experimental recheada de distorções e pedais. Foi um dos melhores shows que aconteceram em Goiânia para poucas pessoas no início de 2016 nos eventos realizados no Grande Hotel, no Centro.

Outras atrações

Na 19ª edição do Bananada, a Orquestra Filarmônica de Goiás, que tem como casa principal o Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, entra para a programação musical. O fundador do festival, Fabrício Nobre, disse que será um concerto especial para o Bananada.

Ainda se apresentam Akua Naru (Estados Unidos), Black Drawing Chalks e Hellbenders juntos, Forgotten Boys (SP), Scalene (DF), Jaloo (PA), o DJ Patricktør4 (PE), Ventre (RJ), Perrosky (Chile) e o irmão de Emicida, o rapper Fióti (SP). Também tocam Clearance (Estados Unidos), Romperayo (Colômbia), a banda dos filhos de Gilberto Gil, Sinara (RJ), Plutão Já Foi Planeta (RN), OutroEu (RJ), The Baggios (SE), Far From Alaska (RN), Esdras Nogueira (DF), Trem Fantasma (PR) e Lava Divers (MG).

A lista de atrações musicais continua com Justine Never Knew The Rules (SP), Rollin Chamas, Tagore (PE), NeguimBeats, Magaly Fields (Chile), Bruna Mendez, Hierofante Púrpura (SP), Luziluzia, Brvnks, Wry (SP), DJ set da Festa Selvagem (SP) e Barro (PE). Overfuzz, E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante (SP), Terno Rei (SP), Aeromoças e Tenistas Russas (SP), Mad Monkees (CE), Viní & Sants (SP) e Cesrv & Cybass (SP) continuam a lista de artistas confirmados na edição de 2017 do Bananada.

Tem mais

E não acabou. Tem Come & Hell (DF), Ombu (SP), Ultravespa, JP Cardoso (MG), KOOGU (RN), Alex Justino + Morgana, Raça (SP), Daniel de Mello, Consuelo (DF), João Canta Brandão e DJ Barata (BA). O Bananada também confirmou My Magical Glowing Lens (ES), Ni Ela, Chell, Honeyband (RS), Sarah Abdala, SUPERVÃO (RS), El Toro Fuerte (MG), Laurent F. (SP), Luiza Lian (SP), Gabb Borghetti + Lucas Arr e Poltergat (SP).

Fecham a programação musical Branda, Wine B, Engroove, ChicoTripp, Mellow Buzzards, Lari Pádua (SP), Nick Mafra, Raul Majadas, Miêta (MG), PAPISA (SP), Cherry Devil, Sheena Ye, B. Abdala, Peixefante, Gregor, Sótão, Lutre, Components e Fernando Manso.

A arte que estampa todo material de divulgação do festival em sua 19ª edição é de autoria dos artistas Mateus Dutra e Danilo Itty. O circuito gastronômico mais uma vez fica sobre a coordenação da chef Emiliana Azambuja Melo. A venda pela internet é feita pela Sympla. Também participa da realização do festival o Coletivo Centopeia.

Ingressos

Já é possível comprar ingressos para o Bananada pelo site do evento (clique neste link). Até o dia 8 de maio serão vendidos os passaportes Bananada Ouro pelo valor de R$ 110 (mais R$ 11 de taxa pelo site) que vale como entrada para todos os shows e datas do festival, inclusive as festas Blind Parties, que acontecem antes do evento. Já o passaporte Bananada Prata custa R$ 90 (mais R$ 9 de taxa pelo site) e dá direito a entrada nos três dias do final de semana do Bananada (de 12 a 14 de maio no Centro Cultural Oscar Niemeyer).

Mais informações podem ser conferidas no Facebook (clique neste link) e no Instagram (clique neste link). A programação musical separada por dia de evento será divulgada no dia 28 de maio.

Ouça à playlist especial feita pelo Festival Bananada:

Assista ao anuncio das atrações musicais: