Concerto da Orquestra Filarmônica no Bananada será apresentado apenas no festival

Repertório mais popular, que inclui Beatles e Abba, faz parte de ações de aproximação do público propostas pelo maestro Neil Thomson

A Orquestra Filarmônica de Goiás faz parte das atrações do 19º Festival Bananada, que acontece de 8 a 14 de maio em Goiânia. Para a ocasião, o maestro Neil Thomson prepara um concerto especial que deve ser apresentado uma só vez, justamente no Bananada.

Em entrevista à coluna 365 Shows, Fábricio Nobre, fundador do festival, informou que o repertório inclui músicas de bandas como os Beatles e Abba. Já a assistente do gabinete gestor do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), Luisa Daher, confirmou que a reforma do espaço não atrapalhará a realização do evento, que já estava marcado antes da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) licitar as intervenções no CCON.

Com valor previsto de R$ 8,8 milhões, a reforma tem data de início previsto para o mês de abril. Mas, para não prejudicar a data de realização do Bananada no CCON, no final de semana dos dias 12, 13 e 14 de maio, as intervenções na Esplanada JK do CCON só serão feitas após o término do evento.

Leia abaixo a entrevista com Luisa Daher e saiba mais sobre a participação da Orquestra Filarmônica de Goiás no Festival Bananada e a parceria entre o evento e o espaço que chega ao quarto ano consecutivo.

Entrevista | Luisa Daher

É o quarto ano que o final de semana do Festival Bananada vai acontecer no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Como foi essa negociação? Que tipo de parceria existe entre o CCON e o evento?

O Fabrício sempre que ele faz o festival lá, na verdade ele já vem pensando na data do próximo. Então desde o ano passado que a gente já está com essa data acertada. Inclusive a questão da reforma toda foi resolvida para a gente não prejudicar a agenda do que já estava marcado de forma nenhuma. Tanto é que a gente está correndo com a licitação da reforma. A reforma vai começar, mas a parte da esplanada só acontece depois da execução do festival.

A parceria entre o Centro Cultural e o Bananada na verdade é como é para todo mundo. A gente faz uma negociação real das datas e ele faz a montagem. O que a gente entrega para o produtor, para o Fabrício no caso, é o que a gente entrega para todo mundo. A gente ajuda na execução no sentido de prestar uma assessoria dentro do Centro Cultural, de falar o que pode e o que não pode, até onde a gente consegue auxiliar durante a execução. Mas é tudo responsabilidade dos meninos.

O que acontece é que como o festival acontece há muitos anos no Centro Cultural, ele sempre faz questão de assegurar a data. Porque a gente não pode ficar segurando a agenda para ninguém. A gente adora receber o festival lá. É motivo de muito orgulho ter o Bananada há quatro anos no Oscar Niemeyer. E o fato de a Orquestra Filarmônica esse ano estar dentro do line-up também deixa a gente muito satisfeito. É uma inclusão do Centro Cultural dentro do Bananada.

O Fabrício também faz questão de trabalhar junto da gente. Existe um trabalho em conjunto muito próximo. São várias reuniões para não atrapalhar as outras atividades do Centro Cultural e também a gente não atrapalhar a execução do festival. Existe um planejamento e várias reuniões para que tudo aconteça da forma mais lisa possível para os dois lados.

No ano passado, durante o final de semana do festival aconteceu uma data de concerto da Orquestra em uma manhã de domingo que era a mesma data do festival. Como foi essa conversa para incluir a Filarmônica na programação do Bananada?

O calendário da Orquestra é definido com muita antecedência por causa da contratação de músicos, de maestros, por causa de uma série de fatores. Então quando o Fabrício chegou com a data, a gente avisou que tinha evento da Orquestra em determinado dia. O Fabrício é muito aberto. Na mesma hora ele propôs de incluir a apresentação dentro do festival.

Eu não lembro exatamente como foi, mas imagino que tenha sido isso porque o Fabrício é sempre assim, ele quer agregar as coisas. Nunca foi um problema. Da mesma forma a gente tem planejamento de ações para o Museu de Arte Contemporânea na mesma época do festival. Eu acredito que isso vá acabar a fazer parte da programação do festival de certa forma. Porque ele também não quer prejudicar as ações do Centro Cultural durante a execução do Bananada.

Você comentou na coletiva de lançamento do Bananada 2017 que era interessante ter a Orquestra Filarmônica na programação do festival. E o Fabrício comentou que há a preparação de um concerto especial para o festival. O que vem a ser essa apresentação especial?

Ele é um repertório específico para esse evento. Ele é um repertório que, até onde a gente sabe, não vai se repetir novamente durante a temporada e foi feito inteiro pensado no Bananada, porque é uma ação que já vem sendo planejada desde o ano passado.

O Neil Thomson, que é o maestro da Orquestra, é apaixonado por esse tipo de atividade que extrapola um pouco o teatro, que vai além um pouco da coisa da música clássica muito quadradinha. Ele quer propor ações diferentes, ele quer fazer outros tipos de concertos e trazer o público mais próximo da Orquestra. Foi casar duas pessoas que estão interessadas na mesma coisa. Eu não sei exatamente quando foi que começou essa negociação porque foi uma coisa mais entre a Orquestra e eles.

Apesar de a Orquestra ser ligada ao gabinete gestor, ela tem um funcionamento no dia-a-dia que é muito independente. Mas casa com o propósito da Orquestra. O lançamento da Orquestra foi muito em torno disso esse ano, de o calendário trazer atividades diferentes e do maestro propor uma temporada com ações diferenciadas também. Então a proposta é casar duas coisas que são muito boas.