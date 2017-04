Com clipe gravado nos Estados Unidos, Dead Fish desembarca em Goiânia neste domingo

Banda de origem capixaba volta à capital goiana com a turnê comemorativa dos 25 anos de atividade. Show encerra o GO Art a partir das 18 horas no Diablo Pub

Neste ano, a banda Dead Fish, iniciada em Vitória (ES), completa 26 anos de existência. Em estrada desde 18 de março de 2016 com a turnê comemorativa de 25 anos de carreira, o grupo de hardcore, que hoje mora em São Paulo, volta pela segunda vez a Goiânia em pouco mais de um ano para apresentar um show com músicas das diversas fases, EPs e discos gravados em mais de duas décadas e meia.

A apresentação acontece neste domingo (9/4) no Diablo Pub, que fica na Rua 91, número 632, no Setor Sul. A casa abre às 18 horas e o show está marcado para as 20 horas. Os ingressos, que podem ser comprados de forma antecipada até as 15 hora de hoje pelo site Sympla (clique aqui) custam R$ 30. Na porta, o valor sobe para R$ 40.

O Dead Fish encerra a programação do festival de artes e convenção de tatuagem GO Art 2017, que teve quase todos os eventos realizados na Vila Cultural Cora Coralina na quinta (6), sexta (7) e sábado (8). Apenas o show de abertura, no Teatro Goiânia, com as bandas Carne Doce e Violins no dia 1º de abril, e o fechamento do GO Art, no Diablo Pub (hoje), acontecem em locais diferentes do resto da programação.

Além da premiação de tatuadores em 18 categorias, o GO Art incluiu a participação de estúdios de tatuagem, DJs, os músicos João Gordo (Ratos de Porão) e BNegão (Planet Hemp, Os Seletores de Frequência), exposições de fotografia, artes visuais, exibição de filmes, bancas de camisetas, corte de cabelo e gastronomia.

Clipe novo

A banda capixaba vem a Goiânia dois dias depois de lançar o videoclipe da música Sausalito. Após um pequeno atraso, já que a previsão do grupo era a de soltar o clipe em março, na sexta-feira (7) foi divulgado o resultado de gravações em São Francisco (Estados Unidos). A direção é de Derick Borba e o color grading é assinado por Rodrigo Barros.

Sausalito é a faixa 12 do disco Vitória (2015), o último álbum de estúdio da banda. Antes de Vitória, o Dead Fish lançou Sirva-se (1997), Sonho Médio (1999), Afasia (2001), Zero e Um (2004), Um Homem Só (2006) e Contra Todos (2009). Há um disco gravado entre 2002 e 2003, que inclui a música O Homem Nu, que nunca foi lançado, além de Metrofire (2001), com o nome Projeto Peixe Morte, que não é incluído na discografia do Dead Fish pelos integrantes do grupo.

Antes vieram as demos #1 (1993) e (Re)Progresso (1994), relançadas em 2006 como Demo Tapes. A banda tem músicas em três splits: Faces do Terceiro Mundo (2002), com os grupos Reffer, Street Bulldogs e Noção de Nada, Dead Fish/Mukeka Di Rato (2010) e Dead Fish/Zander (2013), que inclui a canção Dêem Nome Aos Bois.

Outros registros menores e gravações de shows são o EP 2002, os DVDs ao vivo — MTV Apresenta Dead Fish (2004) e Dead Fish 20 Anos Ao Vivo no Circo Voador (2012), além de um CD gravado no Hangar 110, em São Paulo, o Ao Vivo no Hangar 110 (2002).

A atual formação, junta desde 2013, conta com Rodrigo Lima no vocal (no Dead Fish desde o início, em 1991), Alyand no baixo (na banda desde 1996), Marcos Melloni, o Marcão, na bateria (do Ação Direta, entrou no Dead Fish em 2009) e Ricardo Mastria, o Ric, na guitarra (do Sugar Kane, no Dead Fish desde 2013). Das músicas das duas demos, um EP, três splits, três registros ao vivo e sete discos de estúdio, a canção mais conhecida pelos fã é Sonho Médio, que dá nome ao álbum de 1999.

Serviço

Dead Fish – Enceramento do GO Art no Diablo Pub

Data: domingo (9/4)

Horário: a partir das 18 horas (show às 20 horas)

Local: Diablo Pub — Rua 91, número 632, Setor Sul, Goiânia

Ingresso: R$ 30 antecipado, R$ 40 na porta

Venda online: Sympla até as 15 horas (clique aqui)

Censura: 18 anos