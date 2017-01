Com aposta no humor, Mellow Buzzards divulga vídeo para anunciar primeiro show

Integrantes do grupo estreante se unem a músicos da Sheena Ye e DogMan em convite diferente para a 4ª edição do Diablo Sessions, no domingo (29/1)

Sheena Ye e DogMan já são bandas conhecida no cenário independente de Goiânia. Mas a estreante Mellow Buzzards, que fará seu primeiro show na quarta edição do Diablo Sessions, resolveu se unir aos integrantes das outras duas bandas para fazer um vídeo diferente para anunciar as apresentações. O guitarrista da Mellow Buzzards, Beto Rockefeller, interpreta um militar farroupilha (ou apenas um chefe de tropa gaúcho) e passa uma missão ao músicos das três bandas: vender 400 ingressos para o show de domingo (29/1).

O Diablo Sessions chega a sua quarta edição neste domingo com shows das bandas Mellow Buzzards, Sheena Ye e DogMan. É um projeto do Diablo Pub, que abre às 17 horas no dia do Diablo Sessions. Os ingressos, na hora do evento, custam R$ 20. Mas se você comprar com integrantes das bandas antecipado tem desconto.

Sheena Ye é uma banda de rock formada por Vinicius Bernardes (bateria), Douglas Dieck (guitarra) e Mário Nacife (vocal e baixo). O trio lançou seu primeiro EP com quatro músicas em março de 2016. Já a DogMan, com influência de southern rock, é formada por Rogério Paulo (bateria), Tulio Caetano (guitarra), Israel Wolf (guitarra), Thiago Carlos (baixo) e o showman Haig Berberian (vocal). A banda tem lançados o disco Homo Homini Canis (2016) e o EP DogMan.

A estreante Mellow Buzzards ainda não divulgou material gravado em estúdio. A banda se descreve como um grupo com influências de rock sessentista, setentista, indie e country. Mas já tem kit a venda que inclui até tiragem especial de cerveja com o nome da banda. Fazem parte do conjunto Lucas Moita (vocal), Beto Rockefeller (guitarra), Itty (baixo) e Wilson Honorato (bateria).

Assista ao vídeo-convite para os shows de domingo no Diablo Pub:

Diablo Sessions número 4: DogMan, Sheena Ye e Mellow Buzzards

Data: domingo (29/1)

Horário: a partir das 17 horas

Local: Diablo Pub

Endereço: Rua 91, número 632, Setor Sul, Goiânia

Ingressos: R$ 20 na porta (mais barato na compra antecipada com as bandas)

Bandas: DogMan, Sheena Ye e Mellow Buzzards