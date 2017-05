Bananada chega ao Centro Cultural Oscar Niemeyer e fica lá até domingo

Maratona de shows na Esplanada JK do espaço começa às 18 horas desta sexta-feira (12/5) e traz 69 apresentações, entre shows de cantores, bandas, grupos juntos no palco e DJs

Depois de quatro dias com showcases espalhados pela cidade, o namoro da 19ª edição do Festival Bananada com a Esplanada JK do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) toma contornos mais fortes a partir das 18 horas desta sexta-feira (12/5). Será quando o DJ Vitor Basílio assumirá as pick-ups e dará som à primeira atividade do evento, o Goiânia Crew Attack, competição de skate no meio da estrutura do evento.

Depois dele, o DJ Rômulo Chaul comanda a festa até que o Palco Slap entre em atividade às 19 horas com o trio goiano Branda, formado pelos músicos Thiago Ricco no baixo, Fabius Augustus, o Smooth, na guitarra e voz, e Luan Rampazzo na bateria. Os singles que a banda já lançou estão disponíveis em plataformas digitais, como o Spotify do trio.

Depois é a vez do primeiro show do Palco Spotify com a banda Raça (SP). Popoto (voz e guitarra), Tamashiro (guitarra), Novato (voz e baixo) e Thiago (bateria) já lançaram os discos Saboroso (2016) e Deu Branco (2014), além do EP Ninho (2013).

A partir das 20 horas desta sexta, a programação tem shows ao mesmo tempo em três ou quatro dos cinco palcos. No Palco Skol, um dos dois principais, se apresentam as bandas Barro às 20 horas, Sinara às 21h05, Scalene (DF) às 22h20 e a cantora Céu às 23h50.

Barro (PE) vem de Recife e mostra seu show com guitarra e sintetizadores presentes no seu disco Miocárdio (2016). O pop com influências regionais e o sotaque pernambucano fica claro no videoclipe da música Ficamos Assim.

Sinara (RJ) ou a banda do filho e netos do Gilberto Gil é formada por Luthuli Ayodele (voz), João Gil (guitarra), Francisco Gil (guitarra e voz), José Gil (bateria) e Magno Brito (baixo). O disco Menos É Mais (2017) é o sucessor do EP Sol (2015). Além da suavidade sonora da banda, tem destaque a bela ilustração que dá cara o clipe Sem Ar, primeira canção do álbum.

Scalene é o grupo de Brasília de rock formado por Gustavo Bertoni (guitarra e Vocal), Tomas Bertoni (guitarra), Lucas Furtado (baixo) e Philipe “Makako” (bateria e vocal). Antes de lançar o DVD Ao Vivo em Brasília (2016), o grupo gravou os discos de estúdio Éter (2015) e Real/Surreal (2013).

Céu (SP) é a cantora responsável por um dos melhores discos do ano passado. Tropix (2016) é encanto do início ao fim, da belíssima Perfume do Invisível até Rapsódia Brasilis. Com carreira consolidada em álbuns como Caravana Sereia Bloom (2012) e Céu (2008), Céu é um dos shows imperdíveis do Bananada.

O Palco Chilli Beans, também entre os dois maiores do Bananada, traz novamente à programação do festival a banda Ventre (RJ), que fez um show mais do que impecável na quarta-feira (9) ao lado da E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante (SP). Os cariocas Gabriel Ventura (voz e guitarra), Hugo Noguchi (baixo) e Larissa Conforto (bateria) se apresentam às 20h30. Só vá.

Às 21h40, no Palco Chilli Beans, é a vez do irmão do rapper Emicida, Fióti (SP), se apresentar. O registro Gente Bonita (2016), com seis músicas, dá bem o tom do trabalho dele. A mistura samba soul livre de rótulos promete um bom show.

Depois Akua Naru assume o Palco Chilli Beans às 23 horas. Apesar de ser dos Estados Unidos, ela se descreve como uma artista do mundo. Seu rap recheado de jazz e soul. Para entender o trabalho da artista é preciso ouvir o disco The Journey Aflame (2011). Vale a pena prestar atenção nela. Junte Nina Simone e Lauryn Hill nas referências e se sinta em casa.

Acho que não é necessário escrever uma linha sobre a banda BaianaSystem (BA). Considerado um dos melhores shows do Lollapalooza Brasil de 2017, os baianos chegam com tudo para fechar o Palco Chilli Beans 1 hora da madrugada de sexta para sábado (13). Se você não conhece os dois discos do grupo, Duas Cidades (2016) e Baianasystem (2010), escute ao menos a música Playsom e se jogue na maré de gente que vira a plateia nas apresentações dessa banda surpreendente.

No Palco Slap, o mesmo da Branda, ainda rolam os shows do duo chileno Magaly Fields (20 horas), que faz um rock simples sensacional, que pode ser ouvido no Split Processive Generation (2017), The Baggios (SE) às 21 horas e Plutão Já Foi Planeta (RN) às 22 horas.

O Palco Spotify, além da Raça, ainda tem shows da goiana Luziluzia às 20h30, E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante (SP) às 21h30 e Hierofante Púrpura (SP) às 22h30, que fez um ótimo show na madrugada de quinta (11) para sexta no Complexo Estúdio & Pub.

Ainda tem a festa com o Palco El Club a partir das 23 horas, quando o duo ChicoTripp comanda a pista, seguido de Engroove meia-noite, NeguimBeats 1 hora e a Festa Selvagem às 3 horas. E o Bananada continua no sábado (13) e no domingo (14) no CCON. Além da música tem espaço gastronômico, batalha de chefs, campeonato de skate, lojas com roupas e acessórios, bar e um espaço com programação infantil chamado Meninada no Bananada.

Serviço

Festival Bananada – sexta-feira (12/5)

Goiânia Crew Attack

Vitor Basílio – 18 horas

Romulo Chaul – 19h15

Palco Slap

Branda – 19 horas

Magaly Fields – 20 horas

The Baggios – 21 horas

Plutão Já Foi Planeta – 22 horas

Palco Spotify

Raça – 19h30

Luziluzia – 20h30

E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante – 21h30

Hierofante Púrpura – 22h30

Palco Chilly Beans

Ventre – 20h30

Fióti – 21h40

Akua Naru – 23 horas

BaianaSystem – 1 hora

Palco Skol

Barro – 20 horas

Sinara – 21h05

Scalene – 22h20

Céu – 23h50

Palco El Club

ChicoTripp – 23 horas

Engroove – meia-noite

NeguimBeats – 1 hora

Festa Selvagem – 3 horas

Festival Bananada – sábado (13/5)

Goiânia Crew Attack

Luan S. – 17 horas

Matias – 19 horas

Palco Slap

Consuelo – 19 horas

Bruna Mendez – 20 horas

Perrosky – 21 horas

Outro Eu – 22 horas

Palco Spotify

JP Cardoso – 19h30

Ultravespa – 20h30

Luiza Lian – 21h30

Tagore – 22h30

Palco Chilli Beans

Aeromoças e Tenistas Russas – 20h30

Romperayo – 21h50

Liniker e Os Caramelows – 23h10

Os Mutantes – 23h10

Palco Skol

Terno Rei – 20 horas

Clearance – 21h10

Carne Doce – 22h30

Maria Gadú – meia-noite

Palco El Club

Ávner Andrade – 23 horas

DJ Barata – meia-noite

CESRV + Cybass – 1 hora

Viní + Saints – 2 horas

PatrickTor4 – 3h30

Festival Bananada – domingo (14/5)

Goiânia Crew Attack

M. Mota – 16 horas

Daniel de Mello – 17h20

Palco Slap

Wine B – 17 horas

Poltergat – 18 horas

Mad Monkees – 19 horas

Overfuzz – 20 horas

Palco Spotify

El Toro Fuerte – 17h30

BRVNKS – 18h30

KOOGU – 19h30

Wry – 20h30

Palco Chilli Beans

Far From Alaska – 18h40

Hellbenders + Black Drawing Chalks – 20 horas

Tulipa Ruiz – 21h30

Mano Brown – 23h30

Palco Skol

Rakta – 18 horas

Forgotten Boys – 19h20

Teto Preto – 20h40

Karol Conká – 22h30

Palco El Club

Laurent F. – 21 horas

Gabb Borghetti + Arr – 22 horas

Alex Justino + Morgana – 23 horas

Come & Hell Live – meia-noite

DJ Patife – 1 hora