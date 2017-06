23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Goiânia ganha o Bosque dos Buritis

Com início na sexta-feira, 8, o evento conta ainda com o Encontro dos Colecionadores das Cattleyas do Cerrado

Parte do calendário nacional da Coordenadoria das Associações de Orquidófilos do Brasil (CAOB), a Exposição Nacional de Orquídeas de Goiânia chega a mais uma edição e, desta vez, reúne cerca de 350 orquidófilos de todo o país no Bosque dos Buritis. Serão expostas mais de 1,5 mil plantas de 500 espécies diferentes.

Além das orquídeas, o evento contará com 13 stands de venda que reúnem mais de cinco mil plantas de aproximadamente mil espécies floradas para decoração e mudas para cultivo. Ainda serão ministrados três cursos gratuitos de cultivo de orquídeas e visitas programadas ao Orquidário da Associação e de associados.

Encontro

Paralelamente a 23ª edição da exposição, será realizado, numa parceria entre a CAOB, a Orchid Garden e Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), o I Encontro de colecionadores de Cattleyas do Cerrado, que contam com a participação de 15 colecionadores do centro-oeste, Minas Gerais e São Paulo. Parte do encontro, serão vendidas ainda mudas e plantas adultas; além de palestras técnicas sobre cultivo, produção, histórias e genealogia e mercado das cattleyas do cerrado.

Serviço

23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Goiânia

Quando: de 8 a 10 de julho

Local: Bosque dos Buritis

Entrada franca