15 grandes poemas para homenagear o Dia da Mulher

De Safo de Lesbos a Bruno Tolentino, passando por Dante, Petrarca, Camões, Emily Dickinson e muito mais





Segue uma lista com quinze poemas sobre mulheres, seja em termos gerais ou dedicados a determinadas personalidades, como Helena de Tróia e Maria, mãe de Jesus, bem como alguns escritos por mulheres, como Emily Dickinson, Cecília Meireles e Safo de Lesbos.

Apreciem!

1.

COMO A DOCE MAÇÃ

Como a doce maçã que rubra, muito rubra, lá em cima,

no alto do mais alto ramo os colhedores esqueceram; não,

não esqueceram, não puderam atingir.

Safo de Lesbos (630 e 612 a.C).

Tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos

2.

É TÃO GENTIL E TÃO HONESTO O AR

É tão gentil e tão honesto o ar

de minha Dama, quando alguém saúda,

que toda boca vai ficando muda

e os olhos não se afoitam de a fitar.

Ela assim vai sentindo-se louvar

na piedosa humildade em que se escuda,

qual fosse um anjo que dos céus se muda

para uma prova dos milagres dar.

Tão afável se mostra a quem a mira

que o olhar infunde ao coração dulçores

que só não sente quem jamais olhou-a.

E quando fala, dos seus lábios voa

Uma aura suave, trescalando amores,

que dentro d’alma vai dizer: “Suspira!”

Dante Alighieri.

Tradução de Ivo Barroso.

3.

RIMA 183

Se dela o doce olhar me mata aqui,

e as palavrinhas brandas de tal sorte,

e se Amor sobre mim a faz tão forte,

só quando fala ou só quando sorri,

ah! que será, se acaso ela por si,

por minha culpa ou por malvada sorte,

separa os olhos da mercê, e à morte,

lá onde me protege, então me fie?

Porém se tremo, e em coração gelado

vejo às vezes mudar sua figura,

medo é de antigas provas derivado.

Mulher é coisa móvel por natura;

onde eu sei bem que um amoroso estado

no peito dela pouco tempo dura.

Francesco Petrarca.

Tradução de Vasco Graça Moura

4.

LEDA SERENIDADE DELEITOSA

Leda serenidade deleitosa,

Que representa em terra um paraíso;

Entre rubis e perlas, doce riso,

Debaixo de ouro e neve, cor-de-rosa;

resença moderada e graciosa,

Onde ensinando estão despejo e siso

Que se pode por arte e por aviso,

Como por natureza, ser formosa;

Fala de que ou já vida, ou morte pende,

Rara e suave, enfim, Senhora, vossa,

Repouso na alegria comedido:

Estas as armas são com que me rende

E me cativa Amor; mas não que possa

Despojar-me da glória de rendido.

Luís Vaz de Camões

5.

AS MULHERES

Houve mulheres serenas,

de olhos claros, infinitas

no seu silêncio,

como largas planícies

onde um rio ondeia;

houve mulheres alumiadas

de ouro, émulas do Estio

e do incêndio,

semelhantes a searas

luxuriantes

que a foice não tocou

nem o fogo devora,

sequer o dos astros sob um céu

inclemente;

houve mulheres tão frágeis

que uma só palavra

as tornava escravas,

como no bojo de uma taça

emborcada

se aprisiona uma abelha;

outras houve, de mãos incolores,

que todo o excesso extinguiam

sem rumor;

outras, de mãos subtis

e ágeis, cujo lento

passatempo

era o de insinuar-se entre as veias,

dividindo-as em fios de meada

e tingindo-as de azul marinho;

outras, pálidas, cansadas,

devastadas pelos beijos,

mas reacendendo-se de amor

até à medula,

com o rosto em chamas

entre os cabelos oculto,

as narinas como

asas inquietas,

os lábios como

palavras de festa,

as pálpebras como

violetas.

E houve outras ainda.

E maravilhosamente

eu as conheci.

Gabriele D’Annunzio.

Tradução de David Mourão-Ferreira.

6.

AMIGA

Deixa-me ser a tua amiga, Amor,

A tua amiga só, já que não queres

Que pelo teu amor seja a melhor,

A mais triste de todas as mulheres.

Que só, de ti, me venha mágoa e dor

O que me importa a mim?! O que quiseres

É sempre um sonho bom! Seja o que for,

Bendito sejas tu por mo dizeres!

Beija-me as mãos, Amor, devagarinho…

Como se os dois nascêssemos irmãos,

Aves cantando, ao sol, no mesmo ninho…

Beija-mas bem!… Que fantasia louca

Guardar assim, fechados, nestas mãos

Os beijos que sonhei prà minha boca! …

Florbela Espanca



7.

LA BELLE DAME SANS MERCI

Que te pode doer, pobre diabo

Só em desalento vagando;

Os cíperos vêm secos desde o lago

E nenhum pássaro cantando.

Que te pode doer, pobre diabo

Tão triste, tez desfigurada?

Cheio o celeiro do esquilo

E a colheita consumada.

Vejo um lírio em tua frente

Em angústia e febre orvalhado;

E na face uma rosa lânguida

Que já em breve também terá murchado.

Uma Dama nos prados encontrei

Formosa em plenitude, filha de fada

De longa cabeleira, leve o pé

E era de fera a sua fé mirada.

Pousei-a em meu corcel a passo

E durante esse dia mais vi nada

E do lado inclinada ela pendia

E uma canção cantou de fada.

Uma grinalda fiz para a cabeça

E bracelete e laço perfumado

E como se me amasse me fitou

E suave lamento foi lançado.

Sumo de orvalho, mel agreste e essências

De ameno sabor me regalou

E com certeza em língua estranha,

Eu te amo, declarou.

Para a sua gruta encantada me levou

E lá bem suspirou profundamente

E lá cerrei seus feros tristes olhos

Assim beijados, dormentes, dormentes.

E lá bem me embalou até o sono

E lá sonhei – Ah, mala sina

O último sonho que jamais sonhei

Nesse lado frio da colina.

Pálidos reis eu vi e também príncipes

Guerreiros pálidos, na lividez da morte

Gritando: “La belle Dame sans mercy

Tem-vos serva a sorte”.

Vi seus lábios à míngua no crepúsculo

Greta agourenta grande e bem ferina

E despertei aqui me achando

Nesse lado frio da colina

E eis porque passo por aqui

Só em desalento vagando,

Embora os cíperos secos desde o lago

E nenhum pássaro cantando.

John Keats.

Tradução de José Lino Grünewald

8.

SONETO XLIII – COMO TE AMO?

Amo-te quanto em largo, alto e profundo

Minh’alma alcança quando, transportada,

Sente, alongando os olhos deste mundo,

Os fins do Ser, a Graça entressonhada.

Amo-te em cada dia, hora e segundo:

À luz do Sol, na noite sossegada.

E é tão pura a paixão de que me inundo

Quanto o pudor dos que não pedem nada.

Amo-te com o doer das velhas penas;

Com sorrisos, com lágrimas de prece,

E a fé da minha infância, ingênua e forte.

Amo-te até nas coisas mais pequenas.

Por toda a vida. E, assim Deus o quiser,

Ainda mais te amarei depois da morte.

Elizabeth Barrett Browning.

Tradução Manuel Bandeira

9.

389

Houve morte na casa ali defronte —

Foi hoje, coisa recente;

Eu sei por esse ar de anestesia

Que dessas casas recende.

Vizinhos em sussurros entram e saem,

De carro afasta-se o médico,

Uma janela se abre como vagem,

De modo abrupto, automático,

E por ela atiram fora um colchão.

Crianças passam correndo —

Intrigadas — “foi ali que morreu?”

Eu ficava assim, me lembro.

Formal e teso vai entrando o clérigo,

Qual se sua a casa fosse —

Hoje são dele todos os que choram

E das crianças toma posse.

Vem o homem do armarinho — e aquele homem

Da horrorosa profissão —

O que toma as medidas para a casa.

Vai haver a soturna procissão —

Vão vir os coches, as franjas douradas

Sem nem cartaz ou rumor,

Corre fácil a intuição das notícias

Nas vilas do interior.

Emily Dickinson.

Tradução de Aíla de Oliveira Gomes

10.

MOTIVO

Eu canto porque o instante existe

e a minha vida está completa.

Não sou alegre nem sou triste:

sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,

não sinto gozo nem tormento.

Atravesso noites e dias

no vento.

Se desmorono ou se edifico,

se permaneço ou me desfaço,

— não sei, não sei. Não sei se fico

ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.

Tem sangue eterno a asa ritmada.

E um dia sei que estarei mudo:

— mais nada.

Cecília Meireles



11.

SONETO DA MULHER INÚTIL

De tanta graça e de leveza tanta

Que quando sobre mim, como a teu jeito

Eu tão de leve sinto-te no peito

Que o meu próprio suspiro te levanta.

Tu, contra quem me esbato liquefeito

Rocha branca! brancura que me espanta

Brancos seios azuis, nívea garganta

Branco pássaro fiel com que me deito.

Mulher inútil, quando nas noturnas

Celebrações, náufrago em teus delírios

Tenho-te toda, branca, envolta em brumas.

São teus seios tão tristes como urnas

São teus braços tão finos como lírios

É teu corpo tão leve como plumas.

Vinícius de Moraes

12.

AS MULHERES

Dei a maçã aos lábios nus de Adão.

Na força de Sansão fui seu desarme.

Salomão dava o céu para alcançar-me.

Não cobrei por Jesus beijar-me as mãos.

Conquistei Grécia e Tróia, heróis da Raça.

Lesbos de amor, cantei a eterna senda.

Dei-me a César e à morte em oferenda.

Roma de horror, fui eu a mais devassa.

Tive Bizâncio, Justiniano, ao tê-lo.

Mil e uma noites li-me sem ter fim.

Nenhuma teve a China além de mim.

Perdi Tristão nos ecos do castelo.

Montei na noite nua por inteiro.

Nasci gérmen do Papa e da peçonha.

Reinei por Luís em meus lençóis e fronhas.

A Rússia foi meu leito e meu império.

Os segredos da Guerra ouvi no leito.

De tudo ao rei, que nem quis mais coroa.

Posei pra ti, mein Führer, rindo à toa.

Carrega-me, Argentina, no teu peito!

Não traí Sartre: a fêmea também voa.

Hollywood deu-me aos fãs e aos barbitúricos.

…Todas eu sou. Dos homens, tenho a loa

do sêmen vivo de seus olhos túrgidos.

Luís Antonio Cajazeira Ramos

13.

INÊS, RAINHA PÓSTUMA

Estavas, linda Inês, póstuma e lívida,

como se a vida em ti não mais fluísse,

mas quem te contemplasse saberia

que eras enfim o nervo do conflito:

não tanto aquele que te fez a vítima

dos reis e das intrigas da península,

mas o que dentro de ti mesma urdiram

teu sangue abrupto e teu amor sem bridas.

Por isso é que o sossego não te cinge

nem te refreia o frêmito do instinto

que ainda fustiga o flanco de tuas cinzas.

Ali, na pedra, é de ti própria a epígrafe:

Princípio e fim da mísera e mezquinha

Que despois de ser morta foy Rainha.

Ivan Junqueira

14.

HELENA

No cômodo onde Menelau vivera

Bateram. Nada. Helena estava morta.

A última aia a entrar fechou a porta,

Levaram linho, ungüento, âmbar e cera.

Noventa e sete anos. Suas pernas

Eram dois secos galhos recurvados.

Seus seios até o umbigo desdobrados

Cobriam-lhe três hérnias bem externas…

Na boca sem um dente os lábios frouxos

Murchavam, ralo pêlo lhe cobria

O sexo que de perto parecia

Um pergaminho antigo de tons roxos

Maquiaram-lhe as pálpebras vincadas,

Compuseram seus ossos quebradiços,

Deram-lhe à boca uns rubores postiços,

Envolveram-na em faixas perfumadas.

Então chamas onívoras tragaram

A carne que cindiu tantas vontades.

Quando sua sombra idosa entrou no Hades

As sombras dos heróis todas choraram.

Alexei Bueno

15.

O ANJO ANUNCIADOR

— Ouve, Maria, a nossa

(não, não te assustes!) é uma luminosa

tarefa: retecer

o pequeno clarão que abandonaram,

o lume que anda oculto pela treva!

Porque irás conceber!

Porque a mão, desejosa

e tosca, que O tentara

reter, ainda que leve,

desfez-se ao toque, assim como uma vez

tocado o sopro se desfaz a avara,

a dura contração do peito ansiado…

Mas a haste, o jasmim despetalado,

é tudo o que ainda resta

dos canteiros do céu aqui na terra,

que um seco vento cresta

e uma longa agonia dilacera.

No entanto a morte há de morrer se tu quiseres,

ó gota concebida

bendita entre as mulheres

para que houvesse vida

outra vez, e nascesse desse fundo

obscuro do mundo,

o ninho incompreensível do teu ventre.

Não, não toques ainda

nem a fímbria do manto nem o centro

do mistério que anima a tua túnica:

aguarda, ó muito séria, a ave mansa

e recebe em teu corpo de criança

a Verônica única,

a enxurrada de pétalas te abrindo.

Em tumulto reunidas,

as cores da perdida Primavera

vão retornar, virão

numa enchente de asas, aluvião,

púrpura, sempre-viva, nascitura

estranheza do amor da criatura,

constelação descendo ao rosto teu:

é Ele, é O que reúne o coração

e o grande anel da esfera,

o fogo, a língua ardendo, o incêndio vivo,

a coluna de luz, o capitel que se perdeu…

Que eu

venho anunciar apenas a um esquivo,

humílimo veludo, a frágil chama

que há de crescer em ti, que hás de ser cama

ao parto do Perfeito, e hás de ser cântaro

e fonte e ânfora e água,

hás de ser lago

em que as sombras se afogam, que naufragam

no imenso, ó jovem branca como um lenço;

hás de conter a lágrima

do Infinito, o Seu vulto

e os tumultos da luz na travessia

entre a dádiva, a perda e a renúncia:

quando de um certo dia

cheio de luz amarga

em que serás enfim a sombra esguia

que O deu à luz e que O assistiu morrer…

Atravessa, ó Maria,

os abismos do ser,

ouve este estranho anúncio

e deixa-te invadir para colher,

mais fundo que a razão

e o corpo, o sopro cálido, o prenúncio

da mais viva alegria:

entreabre-te ao clarão

da visita suave,

mas terrível, terrível, deixa a ave

do imenso sacrifício te ofender.

Ó pétala intocada,

hás de sofrer

intensa madrugada

e num lago de luz como afogada

hás de durar suspensa

entre a graça imortal e a dor imensa.

Mas canta, canta agora

como a fonte borbulha, como a agulha

atravessa o bordado,

canta como essa luz pousa ao teu lado

e te penetra e tece a nova aurora,

a nova Primavera e a tessitura

do ramo que obedece e se oferece

para o mistério e pela criatura.

Canta a alucinação,

o toque enfim possível dessa mão

que há de colher para perder e ter

o infinito que nasce do deserto

e a semente que morre se socorre

tudo o que no estertor tentava ser.

Canta a canção do lírio e do alecrim,

essa canção que és e que na treva,

na escuridão da carne, andava perto

da imensidade que te invade. E assim

como o imenso te ampara,

ó voz tão clara

que consolas e elevas,

vem, desperta,

matriz da eternidade e d’O sem-fim,

ó mãe de Deus, canta e roga por mim

Bruno Tolentino