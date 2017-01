Curso Vinhos sem Segredos por Francisco Araújo

Francisco Araújo atua no segmento de estudo e degustações de vinhos há mais de 10 anos. Membro da Associação Brasileira de Sommelieres, da Wine Spirit Education Trust Níveis 1, 2 e 3 e da ISG International Sommelier Guild. [email protected]

Sommelier do restaurante Coco Bambu oferece curso sobre vinhos

Ementa:

— A história do vinho

— Degustação de vinhos

— Vinhos do velho mundo

— Vinhos do novo mundo

— Harmonização entre comidas e vinhos

O objetivo do curso é levar conhecimento sobre o mundo do vinho para profissionais da área, enófilos e para qualquer um que se interesse e queira aprender mais sobre esse fascinante mundo.

Por sommelier entende-se o profissional que aconselha a clientela a respeito da escolha das bebidas e cuida do serviço. Antes, o trabalho do sommelier se restringia ao salão dos restaurantes. Hoje suas atribuições incluem também a compra, o gerenciamento da harmonização com a comida e a compilação da carta de vinhos. Seus conhecimentos baseiam-se em noções científicas, nunca aleatórias, enriquecidas por atualização constante.