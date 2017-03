Vereador Walteir visita prefeito de Águas Lindas

Na última sexta-feira (24/03) o vereador Walteir, de Santo Antônio do Descoberto, região do Entorno de Brasília, visitou o prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango. Walteir, que está em seu terceiro mandato, destacou em sua visita que Hildo tem se consolidado como um dos maiores líderes da Região Metropolitana do Distrito Federal. “Nós nunca tivemos em nossa região um representante como Hildo, que tem se destacado não apenas em sua cidade, mas em todo estado”, declarou na ocasião.