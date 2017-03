Valdir Oliveira assume Desenvolvimento Econômico do DF em reestruturação de secretarias

O governador Rodrigo Rollemberg anunciou na tarde de segunda-feira (27/03) detalhes da aguardada reforma do primeiro escalão. A principal mudança será na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje sob o comando de Arthur Bernardes, do PSD.

Agora, quem assume a pasta é Antônio Valdir Oliveira Filho, superintendente do Sebrae-DF. Apesar de ser irmão do deputado distrital Chico Leite (Rede), Valdir é uma escolha do próprio governador Rodrigo Rollemberg.

De perfil técnico, ele tem uma relação próxima e antiga com o chefe do Palácio do Buriti. A expectativa é de que Arthur Bernardes assuma a Secretaria de Justiça. A pasta hoje está sob a responsabilidade de Marcelo Lourenço Coelho de Lima, indicado pela deputada distrital Sandra Faraj (SD).