Uma mulher no centro do poder da Câmara Municipal de Novo Gama

A vereadora Ilma Aparecida Meireles do Nascimento, popularmente conhecida por Ilma do Baduca (PSDB), se destaca como sendo uma das mais fortes parlamentares da atual gestão municipal. Eleita com 568 votos na última eleição, Ilma pela quarta vez participa do processo no grupo de apoio da atual prefeita Sônia Chaves (PSDB). Ao retornar os trabalhos na Câmara a vereadora iniciou uma nova trajetória na sua história política no município. Sentou-se na cadeira mais importante do legislativo, consagrando pela segunda vez na história o mérito de uma mulher ocupar o cargo de presidente do legislativo. Automaticamente o novo presidente e toda mesa tomaram posse no dia primeiro de janeiro de 2017 e tem o mandato encerrado dia 31 de dezembro de 2019. O nova presidente assume o mandato pela terceira vez e com a intervenção política da atual prefeita, conseguiu também se eleger presidente da Câmara. Um dos primeiros atos da presidente será a transferência da sede para um prédio melhor localizado no município, bem como com amplo espaço e comodidade para os vereadores e visitantes.