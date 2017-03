STF autoriza continuidade de investigação sobre Rosso e Liliane Roriz

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski autorizou o prosseguimento de inquérito com o objetivo de apurar se o deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF) atuou em suposto esquema de compra de votos para beneficiar a deputada distrital Liliane Roriz (PTB). De acordo com o inquérito, a suspeita é de que Rosso tenha nomeado servidores em regime de comissão entre julho e agosto de 2010, quando era governador do Distrito Federal, para que eles trabalhassem, com “dedicação exclusiva”, na campanha de Liliane Roriz