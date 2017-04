Sindicatos vencem eleição no PT

O sindicalismo venceu o PED (Processo de Eleição Direta) do PT, realizado no último fim de semana. O partido se reuniu para eleger delegados que vão escolher, em sete de maio, o novo presidente regional da legenda. Apoiada pelo deputado distrital Chico Vigilante e pela deputada federal Érika Kokay, a chapa 499, da Articulação Unidade na Luta, ficou em primeiro lugar, com 27,94% dos votos.

Em seguida, a chapa 400, que representa o atual presidente, Roberto Policarpo, o ex-secretário de Administração Vilmar Lacerda e o sindicalista Cícero Rola, com 22,65% dos votos ficou em segundo lugar. Juntas, as duas chapas podem dar os rumos da legenda em 2018.

Pelo perfil, será um PT anti-Rodrigo Rollemberg (PSB), principalmente pela posição de enfrentamento entre governo e sindicatos de servidores públicos do DF. Parte da diretoria do Sinpro integra a chapa vitoriosa no PED. Em todo o país, cerca de 200 mil militantes participaram das escolhas nos estados. No Distrito Federal, 4,1 mil filiados votaram.