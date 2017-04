Servidores municipais de Valparaiso participam de Workshop sobre Liderança de Alta Performance

A Prefeitura de Valparaíso de Goiás, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, realizou na última semana, um workshop sobre Liderança de Alta Performance, com o intuito de promover a valorização e capacitação do servidor.

O encontro realizado no auditório da Faculdade Sena Aires reuniu cerca de 250 colaboradores, entre diretores de departamentos, assessores e secretários. No workshop, os líderes tiveram a oportunidade de ampliar o autoconhecimento e participar de dinâmicas a fim de desenvolver o perfil de uma liderança eficaz.

O objetivo principal, segundo a diretora da Divisão de Formação e Psicóloga, Taise Moraes, é desenvolver nos líderes as habilidades específicas para gestão do espaço em que eles estão. “Nós trabalhamos de forma efetiva, mas o nosso intuito é que seja uma educação continuada para trabalharmos todas as questões referentes à liderança. Muitos gestores ainda estão no papel de chefe e o nosso objetivo é que ele desenvolva um papel de liderança”, destacou.

Foi abordada ainda a importância de um líder identificar na equipe a virtude de cada colaborador, levando o gerenciamento da equipe a um patamar altamente positivo.

Os temas abordados foram: O papel do líder; Construindo o perfil do líder; Como manter a equipe motivada; Desenvolvendo as habilidades dos colaboradores; Comunicação como forma de liderança; Administrar pessoas é uma arte; Seja estratégico para atingir resultados.

O tema do próximo workshop será Inteligência Emocional. Data a definir.