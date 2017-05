Secretarias de Saúde de Águas Lindas de Goiás e do DF buscam melhoria na assistência à população

Na terça-feira (9/5), o secretário Municipal de Saúde, Eduardo Rangel, participou de uma reunião com técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para debater a adequação e ajustes nos procedimentos de fluxo de pacientes para melhorar a assistência à população da região. O evento contou ainda com a participação do diretor do Hospital Regional de Brazlândia, Jean Dias, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Roberto Alexandre, e da presidente regional do Conselho de Saúde em Brazlândia, Joelma Aureliana.

O secretário Eduardo Rangel informou que a planificação da Atenção Básica e a criação de leitos de UTI no Hospital Municipal Bom Jesus deverão contribuir para a solução dos problemas de saúde de Águas Lindas de Goiás. ”A administração municipal está trabalhando cada vez mais para diminuir demanda de pacientes da cidade encaminhados ao DF. Nós buscamos melhorar a comunicação entre os órgãos responsáveis para facilitar a assistência a esses pacientes”, destacou Eduardo.

Outras reuniões deverão acontecer neste primeiro semestre de 2017 com ênfase nesta temática que visa oferecer mais qualidade na assistência à saúde.