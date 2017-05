Secretaria de Saúde do DF vai nomear 723 aprovados em concurso

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal autorizou a nomeação de 723 profissionais aprovados em concurso público. Eles vão ocupar vagas abertas por aposentadorias e possibilitarão a reabertura de 65 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Estratégia Saúde da Família, projeto de conversão da atuação primária, também será reforçado.

O anúncio foi feito na manhã de terça-feira (2/5) pelo governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg (PSB), no Palácio do Buriti. As nomeações incluem 468 técnicos — 220 de enfermagem, 148 em higiene dental, 85 administrativos, oito em radiologia e sete em laboratório (patologia clínica) — e 103 médicos, dos quais 53 vão atuar no Saúde da Família.

O restante é composto por 36 enfermeiros, 30 auxiliares de operações de serviços diversos em farmácia e anatomia patológica e 20 cirurgiões-dentistas. Os outros 66 profissionais se dividem em assistentes sociais, biomédicos, farmacêuticos-bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos.