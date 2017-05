Rollemberg promete quitar DF Sem Miséria

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), usou as redes sociais para anunciar que vai depositar o benefício do DF sem Miséria, referente aos meses de março e abril, até o dia 12 de maio. O atraso nos repasses tem sido frequente e ocorre desde o ano passado.

“Sei que há muita gente preocupada – e, com toda razão – com o atraso no pagamento do DF sem Miséria. Até o dia 12 de maio, nós vamos colocar os pagamentos de março e abril em dia. E vamos trabalhar muito para que não haja mais atrasos no pagamento do benefício”, disse Rollemberg.

O DF Sem Miséria atende 87 mil famílias pobres e extremamente pobres no DF. O benefício é uma complementação do Bolsa Família para as pessoas que, mesmo recebendo o auxílio federal, não atingiram a média de R$140 per capita.

O programa complementa a renda dos beneficiários para que cheguem a esse valor. Assim, cada inscrito recebe uma quantia entre R$ 20 e R$ 800. O dinheiro para pagamento das parcelas sai dos cofres do Governo do Distrito Federal.