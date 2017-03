Rollemberg pega carona em obras do Entorno

O governador Rodrigo Rollemberg tem anunciado aos quatro cantos a inauguração do Sistema de Esgoto de Águas Lindas.

Tem, inclusive, veiculado obras que já estavam com 70% prontas como sendo suas. É o caso da ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto, convênio feito pelo ex-governador Agnelo Queiroz, com contra partida do consórcio Caesb e Saneago, responsáveis pela exploração de água no município.

Na obra, está sendo investido R$ 109 milhões pelo consórcio e mais R$ 120 milhões pela Prefeitura de Águas Lindas, totalizando R$ 229 milhões investidos em saneamento — sem aportes do governo distrital.

Governador, ajude o Entorno.