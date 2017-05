Rollemberg, o anfitrião descortês

Pegou mal a postura do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), no workshop organizado pela Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab) em parceria com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), para discutir o tema “Desenvolvimento da Área Metropolitana de Brasília (AMB)”.

Rollemberg abriu a audiência, falou o que quis e saiu, deixando todos os prefeitos reunidos no encontro falando sozinhos. O gesto foi visto como uma grande falta de respeito para com os líderes políticos da região do Entorno, que sofrem com problemas estruturais graves, mas que poderiam ser resolvidos em conjunto com o GDF.

As críticas de quase todos os prefeitos foram direcionadas a forma superficial que o Governo do Distrito Federal enfrenta a problemática da região. Só conversa e nada de ação.