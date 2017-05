A Ride é igual caviar, nunca vimos funcionar só ouvimos falar

Após vários anos de existência, a tal da Região Integrada de Desenvolvido do Distrito Federal e Entorno (Ride) ainda continua só no papel. Ela tem um conselho, denominado Coaride, que não funciona há cinco anos, segundo as últimas atas de reuniões solicitadas pela Sudeco.

O mais intrigante é que o presidente nomeado para a Ride é do Maranhão. Nada contra a sua terra natal, nem contra ele, mas colocar uma pessoa que não conhece a realidade da região é um erro fatal, que prejudica os municípios.

Na reunião com o governador Rodrigo Rollemberg (PSB), o prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), atual presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab), criticou a inoperância do conselho, e afirmou que quer a união dos prefeitos para colocar pra funcionar.

Hildo também reclamou acerca do plano de mobilidade e que a população dos municípios adjacentes à Brasília ganharia com a união do transporte compartilhado. O prefeito complementou com a sua insatisfação e disse que o GDF poderia fazer mais.