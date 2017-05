Ride do Distrito Federal e Entorno está órfã de pai e mãe, em busca de sua identidade

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF) teve vários padrinhos políticos desde sua criação em 1998. No início, o senador Marconi Perillo (PSDB) e a senadora Lúcia Vânia (PSB) destacaram-se como defensores fervorosos desta instituição, que contou ainda com o apoio do atual governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB).

No entanto, hoje a Ride não conta com o apoio de deputados e senadores da região no Congresso Nacional.

A região do Distrito Federal e Entorno conta hoje com 25 deputados federais, sendo 17 por Goiás e 8 pelo DF, e com 6 senadores, sendo três de cada uma das unidades da federação. Será que entre estes 31 representantes da população não há ninguém disposto a abraçar a causa da Ride-DF que visa desenvolver a região?

Com o risco de cair no esquecimento na gestão atual, a Ride-DF está à deriva e não consegue atingir o objetivo principal de desenvolver a economia e a infraestrutura da região. O conselho formado para debater os assuntos está acéfalo, tendo à frente o senador maranhense Alexandre Costa, que não tem relação com a região e nem apoio político.

A retomada das discussões da Ride-DF é uma necessidade urgente para resgatar o princípio de sua criação. Por isto, destacamos o importante trabalho do prefeito Hildo do Candango (PSDB) na gestão da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab) para o desenvolvimento da região. Ao fortalecer a política para a retomada das discussões na Ride-DF, será possível atingir conquistas que beneficiem a todos os seus integrantes.

A Ride foi criada pela Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998 e regulamentada pelo Decreto nº 2.710, de 4 de agosto de 1998, alterado pelos Decreto nº 3.445, de 4 de maio de 2000 e Decreto nº 4.700, de 20 de maio de 2003. O Decreto nº 7.469, de 5 de maio de 2011 revogou os anteriores e deu novas interpretações legais à RIDE do Distrito Federal e entorno. A RIDE-DF é constituída pelo Distrito Federal, alguns municípios de Goiás e de Minas Gerais, que ocupam uma região de 55.434,99 quilômetros quadrados, e sua população é de aproximadamente 4 milhões de habitantes.