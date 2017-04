Restaurante Comunitário de Brazlândia é reaberto

O Restaurante Comunitário de Brazlândia foi reaberto nesta semana. Antes da interrupção, em outubro do ano passado, o local servia cerca de 800 refeições por dia, das 11 às 14 horas. A expectativa agora é que esse número seja de 1,5 mil.

“A retomada em Brazlândia ajudará a superar as 4 milhões de refeições servidas no ano passado, garantindo a segurança alimentar e nutricional da população”, enfatizou Gutemberg Gomes, secretário do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.

O militar da Marinha Sabino Arcanjo, de 49 anos, mora perto do restaurante instalado na Área Especial nº 1 da Quadra 36, na Vila São José. Frequentador semanal antes da suspensão do serviço, ele comemorou a reabertura. “O sabor da comida melhorou muito, e o ambiente está mais agradável”, avaliou.