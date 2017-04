Racionamento no Distrito Federal pode chegar a três dias

Já está em estudo pelos técnicos da Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) o aumento do racionamento no Distrito Federal para dois dias. A medida pode ser ainda mais drástica em regiões administrativas que, na prática, já ficam dois dias sem água devido a problemas técnicos com a tubulação.

Assim, moradores de Águas Claras, Samambaia, Gama e Vicente Pires podem ficar sem água por até três dias durante a semana.

O início do período de seca no DF está próximo e os dois principais reservatórios não atingiram os níveis esperados: o do Descoberto opera com 55% de sua capacidade, e o de Santa Maria com 53,22%. Medidas drásticas poderão ser tomadas na medida em que o período de seca for chegando.