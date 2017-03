Pronatec abre inscrições para cursos em Valparaíso

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) abriu inscrições para diversos cursos em Valparaíso de Goiás. Segundo a coordenação do programa, são oferecidas vagas para Auxiliar de Gestão Pública, Auxiliar Administrativo, Auxiliar em RH, Informática Básica, Cuidador de Idoso, Atendente de Farmácia e Orientador Social. As matrículas estão sendo realizadas no CAIC. Os interessados devem ter o nível de escolaridade Fundamental Incompleto ou Médio Incompleto para efetuar a matrícula (conforme o grau de exigência do curso). Capacitar os jovens para o mercado de trabalho é uma ótima maneira de livrá-los das drogas.