Projeto de revitalização de espaços públicos de Ceilândia é entregue por alunos de Engenharia Civil do IESB. Os trabalhos foram possíveis graças a uma parceria entre o IESB e a Administração de Ceilândia.

As obras serão custeadas pelo governo de Brasília. O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) elogiou os universitários que se dispuseram a contribuir com a cidade. O evento aconteceu no Auditório 1 e contou também com as presenças do vice-reitor Administrativo, Edson Souza; da pró-reitora Acadêmica, Regina Tombini; a superintendente do Campus Oeste, Mirela Berendt; do Administrador de Ceilândia, Vilson de Oliveira; do chefe de gabinete da Administração de Ceilândia, Sérgio Bezerra; entre outros.

Entre os projetos estão a cobertura de quadra e vestiários do 10º Batalhão de Polícia Militar; a revitalização da praça da EQNM 07/09, reforma da quadra poliesportiva, substituição do parquinho, instalação de PEC e construção de calçadas em toda entre quadra; revitalização de praça na EQNN 02/04; revitalização de praça na EQNM 22/24; revitalização de praça na QNN 20; revitalização de praça na QNP 15; revitalização de praça na QNQ 01; revitalização de praça na QNQ 03; revitalização da praça da QNQ 07 e construção de campo sintético; revitalização da praça da EQNN 23/25, construção de campo sintético e estacionamento; revitalização da praça da QNO 17 e reforma do campo sintético; reforma do ginásio público da QNO 18; revitalização da praça da QNR 04 AE 01 e a reforma da Administração Regional de Ceilândia, Junta Militar, Centro Cultural e da Divisão Regional de Obras de Ceilândia.