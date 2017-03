Previsão do ICMS da última semana será de R$ 46 milhões

Foi divulgado nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Estado da Fazenda o valor da previsão do quinto e último repasse do ICMS semanal do mês de março de 2017. De acordo com a Sefaz, o valor da previsão desse repasse é de R$ 46 milhões.

Caso confirmem esse valor, o repasse terá um aumento de 53,08% em relação ao mesmo repasse oficial de março do ano passado, quando o valor foi de R$ 30 milhões. A Federação Goiana de Municípios (FGM) informou que o ICMS da semana será creditado nesta terça-feira (28/3) até as 18 horas nas contas dos municípios goianos.