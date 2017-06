Prefeito inaugura novo sistema de tratamento de esgoto em Águas Lindas

Obra, realizada em parceria com os governos de Goiás e do DF, teve investimento de R$ 229 milhões

O prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), em parceria com os governos do estado de Goiás e o do Distrito Federal, inaugurou, na manhã desta quinta-feira (22/6), o novo sistema de tratamento de esgoto.

A cerimônia de inauguração foi realizada na sede da própria Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com a presença da população e de várias autoridades, como o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), o deputado federal Thiago Peixoto (PSD), o deputado distrital Juarezão (PSB), representando o deputado federal Jovair Arantes (PTB), a deputada Luzia de Paula (PSB), secretários, vereadores, representantes da Agência Reguladora da obra e a imprensa.

A estrutura completa da ETE contou com R$ 120 milhões investidos pela prefeitura de Águas Lindas de Goiás, R$ 109 milhões dos governos de Brasília e Goiás, totalizando em R$ 229 milhões para a construção desta importante obra, que é considerada uma das maiores de todo o Brasil.

Com o novo sistema de tratamento de esgoto em Águas Lindas, a cidade passa a ter um dos maiores índices de saneamento do país, com um salto de 0% para 80% do esgoto tratado e alcançando os primeiros lugares no ranking de saneamento.

“Foi muito trabalhoso, mas a satisfação é grande por inaugurar esta grande obra e ver que alcançamos mais esta conquista, que irá trazer mais qualidade de vida para a população de nossa cidade. Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de desenvolvido e Águas Lindas está no caminho certo”, explicou o prefeito Hildo do Candango.