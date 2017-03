Polícia de Valparaíso deflagra mais uma ação de combate à exploração de jogos de azar

O Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Valparaíso deflagrou mais uma operação de combate à exploração de jogos de azar. O alvo era um bar que, de acordo com as investigações, explorava a jogatina. Além do próprio estabelecimento, também haveria máquinas na casa do proprietário. Na casa, em três cômodos, os investigadores localizaram máquinas do tipo vídeo bingo em pleno funcionamento, além de outras sete que foram apreendidas no local. Na realidade essa operação é o mesmo que enxugar gelo ou matar uma mosca e em instantes outra já estar na área.