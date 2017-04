Novo Gama a Brasília terá nova empresa de transporte coletivo

A Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) atendeu ao pedido da Prefeitura Municipal de Novo Gama e viabilizou um novo chamamento para que outras empresas possam fazer a linha interestadual rumo a Brasília (DF).

O trecho deverá ser operado pela empresa Taguatur sob o regime de autorização especial até o fim do processo licitatório. Essa é mais uma vitória da população novogamense, por intermédio do Executivo que está proporcionando a reconstrução prometida durante a última campanha eleitoral, alcançando todos os setores do município.

A abertura do chamamento público ocorreu na última segunda-feira (27) e autoriza uma empresa a prestar serviços de transporte regular interestadual semiurbano de passageiros no trecho. Durante o período, uma empresa prestará o serviço em caráter emergencial por meio de autorização especial até o fim do processo licitatório. O órgão responsável pelo projeto é a ANTT.