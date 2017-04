MP entrega ao GDF contribuições para enfrentamento da crise hídrica

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entregou ao Governo do Distrito Federal (GDF) um documento com contribuições para o enfrentamento da crise hídrica.

Entre as 64 medidas sugeridas estão a ampliação do racionamento; criação de metas de redução do consumo; definição de critérios para o uso de água da chuva e reuso de água cinza (utilizada em processos residenciais, como lavagem de roupas); revisão do posicionamento sobre a dispensa de licença para a perfuração de poços; aperfeiçoamento dos critérios de concessão de outorga de água e de seu monitoramento; e a alteração do modo de plantar as compensações florestais, para que produzam florestas verdadeiras e não apenas conjuntos de árvores.

Para a promotora de Justiça Marta Eliana de Oliveira, da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Prodema), a situação é crítica, mas não deve ser enfrentada apenas com medidas emergenciais. “Deve-se também dar ênfase à necessidade de mudar definitivamente a cultura do desperdício e de evitar novas crises no futuro”.