Ministro visita planta da BRF em Goiás

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, encerrou na noite de quinta-feira (23/03), uma visita à planta da BRF em Rio Verde (GO) acompanhado por representantes da imprensa chinesa. “Uma imagem vale mais do que mil palavras”, disse ele. O ministro acrescentou que, de acordo com técnicos da fábrica, é a primeira vez que aquela linha de produção foi visitada por jornalistas, inclusive com uso de câmeras. “Quando estamos numa guerra, as posições são flexibilizadas”, comentou o ministro. Em tempos normais, acrescentou ele, tal visita não seria possível.