Ministério das Cidades escolhe Águas Lindas para obras prioritárias

Segundo o Ministério das Cidades, foram escolhidas 27 obras prioritárias no Brasil, 4 são em Águas Lindas. O critério escolhido foi a boa prestação de contas e o bom andamento das obras. Está previsto para início de abril a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Águas Lindas com a presença confirmada do Presidente Temer, do governador do estado de Goiás Marconi Perillo e do governador de Brasília Rodrigo Rollemberg. O anfitrião da festa é o Prefeito Hildo do Candango. Parabéns, Águas Lindas.