Mesa da Câmara manda corregedor investigar deputados da Drácon

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiu encaminhar ao corregedor da Casa, deputado Juarezão Oliveira (PSB), os casos dos cinco deputados que agora são réus em processo de corrupção por decisão do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, deputado Joe Valle (PDT).

Os deputados Celina Leão (PPS), Bispo Renato (PR), Cristiano Araújo (PSD), Raimundo Ribeiro (PPS) e Júlio César (PRB) agora são réus, na Justiça, e responderão por corrupção passiva.

A Operação Drácon foi deflagrada, pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após a divulgação de áudios, feitos pela deputada distrital Liliane Roriz (PTB), em que os deputados réus aparecem negociando o destino de uma sobra parlamentar no valor de R$ 30 milhões.