Marconi lança programa “Goiás na Frente” na próxima quinta-feira

O governador Marconi Perillo convida a todos os prefeitos e prefeitas para o lançamento do Programa Goiás na Frente. O lançamento do programa é uma iniciativa do governo estadual e visa multiplicar desenvolvimento do Estado.

O objetivo é encontrar os melhores caminhos para esses recursos e permitir que Goiás invista em obras estruturantes, atraindo mais investimentos e fortalecendo a economia.

As prioridades serão atender as áreas da infraestrutura, saúde, ciência, tecnologia e inovação, habitação e saneamento.

O programa vai destinar R$ 500 milhões para todas as regiões do Estado. O evento ocorrerá no próximo dia 30 de março de 2017 no Palácio da Música, no Centro Cultura Oscar Niemeyer. A abertura oficial será às 10 horas.